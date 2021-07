PS5 : Sony partage une publicité avec la console à l’envers

Décidément, Sony a encore du mal à positionner correctement la PlayStation 5. Un mois après la sortie de la console next-gen, le président des Sony Worldwide Studios partageait une vidéo de son chat avec le jeu Bugsnax. Les internautes avaient immédiatement remarqué que sa console était posée à l’envers. Il avait alors supprimé la vidéo avant de la publier à nouveau en la rognant.

La PS5 à l’envers dans la publicité Sony – Crédits : Sony / madhouse5625 / Reddit

Cette fois-ci, l’erreur vient directement de Sony. L’entreprise a partagé une publicité de la PS5 sur son compte Twitter officiel avec la description suivante : « Aventures partagées. Liens forgés. Les meilleurs souvenirs de la vie sont ceux créés ensemble ».

Oups, la PS5 a encore la tête à l’envers

La publicité de Sony dure 30 secondes et on voit notamment un homme jouer à God of War. La PlayStation 5 est posée à l’envers sur le meuble TV. Son lecteur de disque Blu-ray est sur la partie supérieure droite alors qu’il devrait être à l’opposé, sur la partie inférieure gauche. Huit mois après la sortie de la PS5 et à seulement quelques heures du State of Play, cela fait tache.

En effet, la publicité a été partagée hier soir quelques heures avant le State of Play. D’ailleurs, la conférence n’a pas évoqué le tant attendu God of War Ragnarok, mais nous avons pu découvrir la Director’s Cut de Death Stranding ainsi que 8 minutes de gameplay de Deathloop.

Sony s’est empressé de supprimer la vidéo de son compte Twitter après s’être rendu compte de son erreur. Néanmoins, les internautes sont toujours plus rapides. Ils avaient déjà sauvegardé et partagé sur les forums et les réseaux la capture d’écran de la PS5 à l’envers. À en croire les commentaires de certains, la PS5 s’est souvent retrouvée la tête à l’envers, surtout à sa sortie.

Un utilisateur de Reddit a d’ailleurs noté que : « l’emplacement du lecteur de disque sur le dessus est plus logique d’un point de vue pratique. Il est plus facile à voir et à utiliser de cette façon étant donné que la plupart des joueurs placent leur console sous leur téléviseur ». La meilleure manière de ne pas se tromper est finalement de poser la console à la verticale en utilisant le socle fourni dans la boîte. Sony détaille le processus dans la vidéo officielle du démontage de la console next-gen.

Source : The Verge