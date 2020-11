PS5 : un Youtubeur fait le buzz en détruisant une console en vidéo

Un Youtubeur s’est amusé à détruire une PS5 dans une vidéo. Celle-ci a été réalisée avec un but humoristique, mais elle fait évidemment le buzz. De nombreux internautes n’ont pas du tout apprécié le concept et ils le font savoir.

La PS5 détruite dans la vidéo qui fait le buzz – Crédit : Mega64 / YouTube

Une PS5 a été violemment détruite par le YouTubeur Mega64 dans une vidéo partagée sur la plateforme. Cette chaîne est relativement connue sur YouTube auprès des Américains puisqu’elle est suivie par plus de 500 000 personnes. Si vous n’en avez jamais entendu parler, Mega64 est une chaîne gérée par trois Américains passionnés de jeux vidéo. Il s’agit en quelque sorte d’une websérie humoristique avec plusieurs vidéos publiées chaque semaine. La vidéo qui fait le buzz s’intitule « la PS5 ne peut absolument pas lire les disques ». Elle est déjà à plus de 175 000 vues et 5 600 « dislikes » (les pouces vers le bas pour ceux qui n’aiment pas le contenu) pour 9 600 « likes ». La vidéo met en scène Rocco Botte, l’un des Youtubeurs de la chaîne. Le gamer se rend dans un magasin de l’enseigne GameStop, qui est similaire au Micromania en France.

La PS5 de Mega64 a souffert pour faire des vues

Ce gamer ressort avec une PS5 Digital Edition et s’empresse de retourner la tester chez lui. Il essaye alors de lui faire lire le disque du jeu Demon’s Souls à tout prix. Pour rappel, la PS5 Digital Edition est la version digitale de la PlayStation 5. Elle a exactement les mêmes performances, mais elle est dénuée d’un lecteur Blu-ray. Cela a permis à Sony de la commercialiser à 100 € de moins que la PS5 avec lecteur de disque. La vidéo continue alors en montrant le gamer essayer toutes sortes de méthodes les plus délirantes les unes que les autres.

Rocco Botte essaye de faire rentrer le disque à l’aide de liquide vaisselle. Il tartine ensuite la console next-gen avec de la mayonnaise avant de la passer sous l’eau pour la rincer. Faisant alors semblant d’être frustré, il finit par détruire la PS5 avec un marteau et en la jetant violemment au sol. Au final, il ramène la PlayStation 5 totalement démolie au GameStop pour demander un remboursement. La vidéo se conclut avec Rocco Botte qui demande au vendeur d’échanger la PS5 cassée avec une Xbox Series S. Cette console est elle aussi 100 % digitale. Par contre, elle n’est pas aussi puissante que la Xbox Series X. À 299,99 €, c’est la version low-cost et compacte de la Xbox Series X.

Certains critiquent le fait que tout le monde n’arrive pas à avoir une PS5

La vidéo de Mega64 a bien entendu été réalisée dans un but humoristique. Les abonnés de la chaîne l’ont appréciée dans la majorité, mais il n’en va pas de même pour tout le monde. Certains internautes sont révoltés que quelqu’un s’amuse à détruire une console dont les stocks sont très limités. C’est l’une des recettes magiques pour faire des vues sur YouTube. Détruire un objet convoité est loin d’être un nouveau concept. En tout cas, cette vidéo de destruction de la PS5 fait maintenant partie des plus populaires de la chaîne Mega64.

La PS5 et la PS5 Digital Edition sortent aujourd’hui en France au prix de 499,99 € et 399,99 € respectivement. Vous pouvez l’acheter auprès de plusieurs revendeurs même si vous ne l’avez pas précommandée.

