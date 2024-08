PS5 : une exclusivité Xbox culte arrive, mais ce n’est pas celle que vous croyez

© Sony, Microsoft

Le Xbox Podcast du 15 février dernier marquait un tournant dans l’histoire récente du paysage vidéoludique. Phil Spencer annonçait alors que plusieurs exclusivités Xbox arriveraient sur PS5 et Nintendo Switch.

Depuis cette annonce, les jeux Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush et dernièrement Sea of Thieves sont sortis sur la console de Sony. Le lancement d’une nouvelle exclusivité majeure de Microsoft sur PS5 devrait être dévoilé prochainement.

Une exclusivité majeure de Xbox bientôt sur PS5, est-ce Halo ou Gears of War ?

L’insider Shinobi602, aussi connu pour avoir travaillé dans l’industrie du jeu vidéo, révèle sur le forum ResetEra que Xbox compte révéler la sortie d’une de ses exclus sur PS5. Il ne connaît pas le nom du jeu, mais il s’agirait d’un titre majeur.

À lire > Face au succès de la PS5, Xbox tout proche de capituler en Europe

Les joueurs ne devront pas attendre longtemps pour connaître son identité, puisque Xbox la révèlerait durant l’Opening Night Live de la Gamescom, le mardi 21 août prochain, à 20 h. Malgré les rumeurs persistantes, Jez Corden de Windows Central affirme que jeu en question n’est pas Forza Horizon 5.

S’agit-il d’un Gears of War ou d’un Halo, clairement les plus grosses licences de Xbox avec Forza et Fable, dont le quatrième opus doit sortir en 2025 ? C’est bien possible. Voir un jeu de ces sagas arriver sur PS5 serait un véritable bouleversement et un coup de maître de la part de Sony.

Bien sûr, Microsoft ne mettrait pas en place une telle stratégie sans en tirer un bénéfice (avant tout financier grâce aux ventes). Toutefois, à court terme, c’est bien la qualité du catalogue de la PS5 qui sautera aux yeux si Gears of War ou Halo y sont disponibles. Jeff Grubb évoquait déjà la sortie potentielle d’un Gears en février dernier.

Rappelons que Sony sera absent de la Gamescom 2024, un des plus grands salons de jeu vidéo au monde, ouvert du 21 au 25 août (l’Opening Night Live a lieu le 20 août). En revanche, Microsoft y jouera le premier rôle avec des streams en direct et plus de 50 jeux jouables dont le FPS Stalker 2 et Star Wars Outlaws.