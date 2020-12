PS5 : la console vous prévient si vous jouez à la version PS4 d’un jeu au lieu de la version PS5

La PS5 est rétrocompatible avec la quasi totalité des jeux PS4. Certains d’entre eux bénéficient même du Game Boost. Cette fonctionnalité offre des fréquences d’images plus élevées, des temps de chargement réduits et de meilleurs graphismes. En plus de la rétrocompatibilité, plusieurs jeux PS4 offrent la mise à niveau gratuite vers la PS5. Cela signifie que vos jeux PS4 compatibles vous permettront de jouer gratuitement à la version PS5 une fois que vous aurez pu acheter la console dont les stocks sont toujours extrêmement limités dans le monde.

La PS5 vous prévient si vous lancez la version PS4 d’un jeu – Crédit : @Tidux / Twitter

Pour vous citer quelques exemples, les jeux qui offrent la mise à niveau gratuite sont Assassin’s Creed Valhalla, DOOM Eternal et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Il y a aussi Cyberpunk 2077 même s’il n’est plus disponible sur le PlayStation Store,

Vous ne vous demanderez plus si vous jouez à la version d’un jeu PS4 rétrocompatible ou à la version PS5

Aussi pratique et avantageuse soit-elle, cette fonctionnalité de cross-gen était souvent responsable de confusion auprès des joueurs. En effet, ces derniers ne pouvaient pas facilement faire la différence entre la version PS4 rétrocompatible et la version PS5 lorsqu’ils voulaient démarrer un jeu. Ce problème vient d’être réglé avec une nouvelle mise à jour.

Sur Twitter, l’utilisateur « @Tidux » a été parmi les premiers à s’apercevoir de la nouvelle fonctionnalité mise en place par Sony. Lorsqu’il a sélectionné Assassin’s Creed Valhalla depuis son menu d’accueil pour y jouer, un message d’avertissement s’est affiché. Celui-ci indique : « vous vous apprêtez à jouer à la version PS4 de ce jeu. Voulez-vous basculer sur la version PS5 ? ». Le joueur peut alors télécharger la version PS5 du jeu en question.

Du côté de Microsoft, les choses sont plus simples. En effet, les Xbox Series X et S sont équipées de la fonctionnalité Smart Delivery. Elle installe automatiquement les jeux s’ils peuvent être mis à jour vers la version next-gen. La nouvelle fonctionnalité de la PS5 va se révéler d’autant plus utile lorsque les développeurs seront plus nombreux à proposer gratuitement des versions PS5 optimisées de leurs jeux PS4.

Source : The Verge