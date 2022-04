Quand Bruce Willis s’introduit sans autorisation dans une navette de la NASA

Personne n’ira dire le contraire. Michael Bay adore les explosions. On lui doit des films à l’action intense comme des productions originales à l’image de Songbird, un long-métrage horrifique sur la COVID-19. Et parmi ses œuvres mémorables se trouve Armageddon avec une brochette de stars au casting. Parmi eux, Bruce Willis, le comédien légendaire dont les personnages ont failli périr un nombre incalculable de fois. Mais saviez-vous que l’acteur a voulu s’introduire dans une vraie navette spatiale de la NASA sur le tournage ?

Nous sommes en 1998, Michael Bay n’en est qu’à son troisième long-métrage avec Armageddon mais beaucoup considèrent qu’il est le roi du divertissement. Pour le casting, le cinéaste s’entoure de noms prestigieux comme Bruce Willis qui venait de tourner Pulp Fiction deux années auparavant. Autant dire un coup de maître pour Michael Bay. Et lors d’une interview pour Variety, le cinéaste hollywoodien se remémore un épisode bien précis. Bruce Willis souhaitait s’introduire dans une navette spatiale de la NASA !

L’équipe a arrêté de le préparer pendant une heure. Nous sommes sur le portique [ndlr, bras d’accès à l’orbiteur permettant l’accès à la navette] et Bruce Willis entre. Il me dit : « Mike, on va faire une prise, à la seconde, je m’enfuis pour aller à l’intérieur du vaisseau ».

Michael Bay