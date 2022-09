Quantum Leap : Scott Bakula ne reviendra pas dans la suite de Code Quantum

La série Quantum Leap revient sur petit écran à partir du 19 septembre et sur NBC. En revanche, le personnage joué par Scott Bakula, Sam Beckett, ne reviendra pas. L’acteur l’a indiqué sur son compte Instagram, au plus grand dam de ses fans.

Quantum Leap © NBC

Il y a près de trois décennies, le personnage de Scott Bakula, Sam Beckett, a fait le choix de continuer à voyager dans le temps dans la finale de la série de Code Quantum. Le nouveau personnage principal, le Dr Ben Seong (Raymond Lee), était l’un des scientifiques embauchés pour découvrir ce qui était arrivé à Sam.

Les rumeurs évoquaient depuis longtemps le retour de Code Quantum, même sous la forme d’un film, mais cela n’avait pas encore été officialisé. Cependant, dans un nouveau post sur sa page Instagram, Scott Bakula a tristement révélé qu’il ne reviendrait pas pour le revival de la série, intitulée Quantum Leap.

Scott Bakula fait le choix de ne pas revenir dans Quantum Leap

« Aux fans de Quantum Leap du monde entier, dans le but de calmer les rumeurs et de passer à autre chose », a écrit Bakula, « je n’ai malheureusement aucun lien avec cette nouvelle émission, que ce soit devant la caméra ou derrière elle » a-t-il ajouté.

Il indique avoir reçu le pilote et le script en janvier dernier. Avec de nombreuses lignes pour son personnage de Sam Beckett, bien évidemment. Il a toutefois expliqué que même si la série avait toujours été chère à son cœur, transmettre la série à quelqu’un d’autre fût une « décision très difficile » qui l’a « bouleversé ».

Quoi qu’il en soit, Bakula a adressé ses meilleurs vœux aux acteurs et aux créateurs de la nouvelle série. « L’idée que quelqu’un saute dans le temps reste un concept très attrayant et très digne d’être exploré, surtout compte tenu de l’état actuel de l’humanité. Dans cet esprit, je croise les doigts pour que ce nouveau casting et cette nouvelle équipe aient la chance de puiser dans la magie qui a propulsé le Quantum Leap original dans le cœur et l’esprit des générations passées et présentes. Je leur souhaite bonne chance et bon saut ! » a-t-il ajouté.

Quantum Leap, la suite de Code Quantum sera diffusée sur NBC le lundi 19 septembre. Ni la date ni la plateforme de diffusion n’ont en revanche été annoncés en France, il faudra donc patienter encore un peu.