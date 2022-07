Ça : cette scène du roman de Stephen King est trop choquante pour le cinéma

Une scène d’orgie entre des enfants – Crédit : Warner Bros.

Stephen King dispose d’une énorme fanbase avide de ses récits. L’auteur, tué une seule fois sur grand écran, a bon nombre d’œuvres cultes à son compteur comme Ça. Si la seconde partie de la seconde adaptation n’a pas su convaincre, l’histoire reste culte pour beaucoup. Notamment ceux autrefois effrayés par le téléfilm de 1990 ! Mais figurez-vous que dans les deux cas, une scène du roman de 1986 ne peut être transposée au cinéma. Voici laquelle.

Une orgie entre enfants jugée trop trash

Le téléfilm a évidemment supprimé ce moment – Crédit : M6

Si les adaptations cinématographiques de Ça proposent de grosses scènes d’épouvante, un passage du livre n’a jamais pu être adapté. Il s’agit, en gros, d’une orgie entre les enfants du Club des Rats. Lors d’un passage qui fait toujours autant jaser, les jeunes garçons font l’amour un à un, en groupe, avec Beverly Marsh après avoir vaincu Grippe-Sous. Stephen King décrit ce moment dans les moindres détails. L’auteur souhaite retranscrire le passage de l’enfance à l’âge adulte. Le sexe semblait le meilleur moyen selon lui.

Bien évidemment, ce moment a été charcuté du téléfilm de 1990. Ce programme destiné à la télévision n’a pas eu le choix que d’alléger certains passages et d’en supprimer d’autres. Cela comprend une grosse partie de la violence du roman en plus de cette orgie. On pouvait s’attendre à plus de liberté pour l’adaptation en deux parties (2017-2019) mais que nenni !

Même la dernière adaptation a fait l’impasse dessus

Malgré la large manœuvre d’Andy Muschietti, le réalisateur de Ça : Chapitre 1 et 2, l’impasse a été faite sur cette orgie entre enfants impossible à mettre en scène. Choquante, trash, incorrecte, les raisons s’entendent. Selon le réalisateur, inclure la scène n’était pas nécessaire. Jugé excessif et n’apportant rien à l’histoire, ce moment dérangeant passe à la trappe.

Les chances qu’une orgie entre enfants apparaisse dans les futures adaptations restent minces. Beaucoup de fans et lecteurs de Stephen King considèrent à présent ce passage inutile dans les romans mais surtout trop détaillé.

Source : CBR