Les applis indispensables pour suivre la Coupe du Monde de Football 2022

Que vous soyez fan du ballon rond ou que vous aimiez simplement suivre l’actualité sportive, voici une sélection d’applications et de services indispensables pour vous tenir au courant des prochains matchs, des résultats et des événements entourant la Coupe du Monde de Football 2022, qui se déroule du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre 2022 au Qatar.

beIN SPORTS

beIN Sports © beIN MEDIA GROUP

BeIN Sports est l’application de la chaine du même nom. Elle permet à ses abonnés de regarder des événements sportifs du monde entier en direct. L’application est disponible pour les appareils iOS et Android. Une fois que vous aurez installé BeIN Sports, vous pourrez sélectionner vos équipes et championnats préférées, puis recevoir des mises à jour en temps réel lorsqu’un match est sur le point de commencer. Vous pourrez également voir les temps forts et les reprises des matchs récents, et lire les dernières nouvelles concernant vos athlètes préférés. Mieux encore, BeIN Sports propose un essai gratuit de 7 jours, ce qui vous permet de tester l’application sans engagement.

FIFA+

FIFA+ © FIFA

Avec FIFA+, l’application officielle de la FIFA, vous pouvez accéder aux scores en direct, aux classements, aux horaires et bien plus encore. Vous pouvez également personnaliser l’application pour recevoir des nouvelles et des informations sur votre équipe favorite. En outre, l’application offre une couverture complète de chaque match, avec des résumés, des analyses et des interviews. Que vous soyez un fan inconditionnel ou un simple observateur, FIFA+ est le moyen idéal de suivre l’action.

Onefootball

OneFootball © Onefootball GmbH

Onefootball est aussi une application mobile gratuite pour Android et iOS, qui vous informe de tous les résultats des matchs. Et si vous ne pouvez pas regarder un match en direct, elle vous notifie dès qu’un but ou autre événement important survient. Si vous aimez le football sans attendre la Coupe du Monde, vous pouvez vous tenir au courant de l’actualité des clubs et des joueurs et de toute l’actualité footballistique.

Match en Direct – Live Score

Match en Direct – Live Score © MatchEnDirect

Pour tous ceux qui ne sont pas forcément fan de football, mais qui se doivent de rester informés pour briller à la machine à café, l’application Match en Direct – Live Score leur donne les résultats en direct et à la fin de la compétition. L’interface est sommaire et factuelle, mais elle assure l’essentiel.

L’Equipe.fr

L’Equipe.fr © L’Equipe 24 / 24

L’Équipe est le média français le plus connu dédié à l’actualité sportive. Qu’il s’agisse de l’application mobile gratuite, du journal papier ou du site web, les amateurs de sports pourront non seulement se tenir au courant de tous les matchs et des résultats de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais aussi suivre tous les événements sportifs.

Eurosport Player

Eurosport Player © Eurosport

Eurosport Player est l’application mobile et le service en ligne gratuits qui permettent d’accéder et de regarder les chaînes payantes du groupe Eurosport. Il est à noter qu’Eurosport est une chaîne payante par abonnement et qu’il est donc nécessaire de s’abonner pour pouvoir bénéficier du contenu de l’application. Vous pourrez retrouver de nombreux programmes sportifs tels que le football, le tennis, le golf, etc. Vous aurez également accès aux retransmissions en direct et aux temps forts des grands événements. L’application propose également une fonction » Follow your sport » pour suivre vos sports préférés et recevoir des alertes lorsqu’un nouveau contenu lié à votre sport est diffusé. Enfin, Eurosport Player est disponible sur les téléviseurs connectés, les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

myTF1

myTF1 © eTF1

Les matchs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar seront diffusés sur la chaîne de télévision TF1. Vous pourrez donc, grâce à l’application MyTF1, les regarder en direct sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS. Les fans pourront également regarder les émissions et journaux sportifs en replay pour tout savoir des derniers scores et des analyses d’experts.