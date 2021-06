Ratchet & Clank Rift Apart : le jeu PlayStation 5 est bourré d’easter eggs

Ratchet & Clank : Rift Apart adresse des clins d’œil à Jax & Daxter, Sly Cooper et d’autres productions PlayStation.

Ratchet & Clank : Rift Apart sort officiellement aujourd’hui ! Exclusif à la PlayStation 5, nouvelle console phare de Sony, le lombax et le robot sont de retour pour ce nouvel opus next-gen, après un reboot très réussi en 2016, désormais disponible gratuitement en 60 FPS. En tant qu’exclusivité PS5, Insomniac Games a pu tirer parti de la puissance du nouveau hardware de Sony, et proposer une expérience graphique digne d’une production Pixar. Un résultat impressionnant qui ne laisse pas indifférent. Mais Ratchet & Clank Rift Apart propose également un certain nombre d’easter eggs, et adresse des clins d’œil à d’autres productions historiques de PlayStation.

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur Ratchet & Clank : Rift Apart.

Crédit : Insomniac Games

Ratchet & Clank : Rift Apart, des objets et des personnages PlayStation venus d’une autre dimension

Les développeurs d’Insomniac Games ont semble-t-il tenu à rendre hommage à leurs collègues des PlayStation Studios. Le studio a en effet introduit dans Ratchet & Clank : Rift Apart des easter eggs de Jak & Daxter et Sly Cooper, notamment. L’une des armes du jeu, le RYNO 8, permet de faire apparaître des objets venant d’autres dimensions. Ces objets aléatoires s’écrasent au sol et causent des dégâts aux ennemis alentours.

Ces objets sont pour la plupart banals, mais certains sont directement associés à des productions PlayStation. Et pour cause, il est possible de faire apparaître… Jak et Sly Cooper eux même ! Un clin d’œil amusant qui rend hommage aux sagas de la marque PlayStation. Mais ce n’est pas tout. Il est également possible de faire apparaître certains ennemis de Horizon Zero Dawn, dont le nouvel opus en préparation du côté de Guerrilla Games, mais aussi la Jeep de Uncharted 4, qui arrivera bientôt sur PC.

Ratchet et Clank sont à eux seuls des représentants solides de la marque PlayStation. Avec un premier jeu sorti en 2002, la série va bientôt fêter ses 20 ans. Les deux personnages d’Insomniac Games sont les seules mascottes « survivantes » de PlayStation de leur catégorie. En effet, dans les années 2000, la série Ratchet & Clank était accompagnée des sagas Jak & Daxter et Sly Cooper, développées par Naughty Dog, studio en charge de The Last of Us et Uncharted, qui vont bientôt être adaptés respectivement en série et en film, et Sucker Punch Productions, qui a récemment sorti le très apprécié Ghost of Tsushima, qui va aussi s’offrir un passage sur grand écran.

Source : comicbook.com