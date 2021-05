La PS5 sera rentable à partir de juin et Sony confirme Uncharted 4 sur PC

Depuis le lancement de la PS5 en novembre, Sony a toujours vendu sa console next-gen à perte. Il l’avait lui-même précisé en février. Cela est néanmoins sur le point de changer. À l’occasion de son Investor Day qui vient tout juste de se tenir, la société nippone a confirmé à ses investisseurs que la PlayStation 5 franchira le seuil de rentabilité en juin.

La PlayStation 5 et sa manette DualSense – Crédit : Sony

De plus, Sony a annoncé une excellente nouvelle pour les joueurs PC. L’exclusivité Uncharted 4 : A Thief’s End qui a conclu la franchise d’aventure avec Nathan Drake débarquera bientôt sur PC. D’ailleurs, l’entreprise japonaise a récemment déclaré que 25 exclusivités sont en préparation chez PlayStation Studios. Sur ces 25 jeux, près de la moitié sont de nouvelles licences.

La PS5 est toujours en pénurie, mais elle va finalement devenir rentable

Finalement, la PS5 deviendra rentable pour Sony avant même que ses stocks soient régulièrement approvisionnés dans le monde. Elle est effectivement toujours victime de la pénurie de semi-conducteurs. Au début du mois, Sony a annoncé que trouver une PlayStation 5 en 2022 sera toujours aussi difficile en raison de la demande très élevée et du problème irrésolu des scalpers.

La PS5 atteindra son seuil de rentabilité en juin – Crédit : Sony

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus que Sony a partagé avec ses investisseurs, la PS5 s’apprête à franchir son seuil de rentabilité le mois prochain. Elle deviendra ensuite progressivement de plus en plus rentable pour le constructeur japonais. En effet, malgré les ruptures de stock, la console next-gen se vend très bien avec déjà plus de 7,8 millions d’exemplaires écoulés, soit plus que de PS4 à sa sortie. Il faut également préciser que ce graphique correspond uniquement à l’édition standard de la PlayStation 5. Nous ne savons pas si la PS5 Digital Edition est d’ores et déjà rentable pour Sony qui n’en a pas parlé pour le moment.

Après le succès d’Horizon Zero Dawn, c’est au tour d’Uncharted 4 d’arriver sur PC

Fier du succès d’Horizon Zero Dawn qui est arrivé sur PC en août 2020, Sony compte bien profiter du potentiel de cette plateforme. Le président de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, avait précisé à l’époque que « publier un titre AAA first-party sur PC ne signifie pas nécessairement que chaque jeu arrivera maintenant sur PC ». Sony semble donc avoir changé d’avis.

Horizon Zero Dawn sur PC a généré un ROI de 250 % – Crédit : Sony

Il vient effectivement de confirmer qu’Uncharted 4 : A Thief’s End arrivera sur PC, mais nous n’avons pas de date plus précise. En même temps, Horizon Zero Dawn a généré un retour sur investissement (ROI) de 250 %. Cela signifie que le jeu a rapporté plus du double de la somme que Sony a investi pour le portage PC.

