Rebel Moon de Zack Snyder devrait arriver sur Netflix en décembre 2023

Cela fait plusieurs années que nous entendons parler de Rebel Moon, le film de science-fiction de Zack Snyder qui s’inspire de Star Wars. Après avoir bâti le SnyderVerse du côté de DC Studios et offert une version rallongée de Justice League, le réalisateur s’est essayé au genre zombiesque avec Army of the Dead, sorti sur Netflix. Et c’est également sur le N rouge qu’il s’apprête à dévoiler Rebel Moon, programmé pour le 22 décembre 2023.

Voici le pitch. Une colonie spatiale est sous le menace d’un tyran nommé Balisarius qui est à la tête d’une grande armée. Pacifiques, les habitants accusent le coup. Ils placent tous leurs espoir dans Kora, une jeune femme au passé trouble, missionnée pour débaucher des guerriers sur les planètes environnantes. Ce faisant, elle constituera une équipe de soldats aguerris qui devront travailler ensemble pour libérer son monde natal.

Rebel Moon : un casting XXL pour le blockbuster de Snyder

Le film sera gorgé des inspirations de Snyder qui a baigné dans l’univers Star Wars et les films du réalisateur japonais Akira Kurosawa. Le cinéaste espère que le succès sera au rendez-vous afin qu’il puisse développer l’univers de Rebel Moon dans une saga. En ce qui concerne les acteurs, de gros noms ont été missionnés. Voici le casting complet :

Sofia Boutella : Kora

Charlie Hunnam

Djimon Hounsou : général Titus

Ray Fisher : Blood Axe

Anthony Hopkins : Jimmy

Bae Doo-na

Jena Malone

Stuart Martin

Rupert Friend : Balisarius

Cary Elwes

Corey Stoll

Michiel Huisman

Alfonso Herrera

Pour faire monter la mayonnaise, Netflix a diffusé une bande-annonce des contenus prévus pour l’année 2023. L’occasion de découvrir quelques images de Rebel Moon avec des plans de vaisseaux spatiaux, des explosions et des combats frénétiques. Et le général Titus d’annoncer la couleur : “Pour ce que vous aimez, n’ayez aucune pitié !”