Rebel Moon par Zach Snyder, le Star Wars killer de Netflix ?

Zack Snyder n’est plus à présenter. Après le très récent et plébiscité Zack Snyder’s Justice League, le cinéaste est en plein travail sur un nouveau projet. Suite au succès de Army of the Dead sur Netflix, le géant du streaming a décidé de faire à nouveau confiance à Zack Snyder pour une nouvelle production directement inspirée de Star Wars. De quoi faire trembler Disney+ ?

Le concept a été présenté dans un premier temps à Lucasfilm il y a 10 ans, mais n’a pas été retenu dans le contexte du rachat de Star Wars par Disney. Le projet est présenté comme « une version plus mature de l’univers créé par George Lucas ». C’est donc finalement Netflix qui va permettre à cette production d’arriver sur nos écrans.

Rebel Moon, le projet de Zack Snyder inspiré par Star Wars va débarquer sur Netflix

Rebel Moon serait inspiré de Star Wars, mais aussi des films de Akira Kurosawa, dont George Lucas s’est également inspiré. D’après ses dires, Zack Snyder aurait passé ces deux dernières années à travailler sur ce nouvel univers. « C’est moi, qui ai grandi en tant que fan d’Akira Kurosawa et Star Wars » Une inspiration on ne peut plus claire.

Côté scénario, le réalisateur en a également dit un peu plus. « L’histoire commence lorsqu’une colonie pacifique au bord de la galaxie est menacée par les armées d’un tyran nommé Balisarius. Des gens désespérés envoient une jeune femme au passé mystérieux pour rechercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à se défendre. » a-t-il déclaré. Un scénario qui pourrait en effet se situer dans l’univers de George Lucas.

Zack Snyder aimerait également faire de ce projet une saga géante. Saga par-dessus laquelle il serait possible de créer un univers, et d’autres productions. Après tout, Disney prouve continuellement que le public est friand de ce genre d’univers. De son côté, Netflix ne dirait surement pas non à une possible saga concurrente des productions Disney+. Avec l’ambition de Zack Snyder, et aussi son talent, Netflix a une opportunité de créer quelque chose de solide. L’avenir nous dira si le projet tiendra ses promesses. En attendant, le tournage de Rebel Moon devrait commencer début 2022.

Source : gizmodo.com