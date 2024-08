Waze : ce bug qui vous met forcément en retard enfin corrigé, mettez à jour l’application

La dernière mise à jour de la version iOS de Waze corrige un problème extrêmement gênant. À cause de celui-ci, l’application ne prenait plus en compte les conditions de circulation réelles lors des trajets planifiés.

© Envato, Waze

Plutôt Google Maps ou Waze ? La dualité de longue date qui existe entre les deux applications n’est pas prête de prendre fin, chacune cherchant à piquer des utilisateurs à l’autre à coups d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Il arrive même que Google Maps s’inspire des options et de Waze et inversement. Bien sûr, les deux systèmes de navigation GPS doivent aussi s’assurer que celles déjà existantes fonctionnent correctement. Ce n’était plus le cas de celle Waze permettant de planifier ses trajets sur iOS, mais tout rentre dans l’ordre grâce à une mise à jour.

La dernière mise à jour de Waze sur iOS vous permet enfin de planifier vos trajets correctement

Depuis le déploiement de la mise à jour 4.106.2 le 31 juillet dernier, les utilisateurs de Waze sur iOS ne pouvaient plus planifier correctement leurs trajets. Au moment de paramétrer un itinéraire en choisissant une heure de départ, principalement afin d’éviter les bouchons, l’application ne prenait plus en compte les conditions de circulation en temps réel. Impossible, donc, de choisir le meilleur moment pour partir.

La version 4.107 de Waze déployé le 13 août dernier corrige le problème. « Correction d’un bug afin que l’heure de départ suggérée pour les trajets planifiés soit mise à jour en fonction du trafic en temps réel », indique le descriptif de la mise à jour sur l’App Store.

On vous conseille de l’installer rapidement pour que la planification de vos trajets soit à nouveau fiable. Il serait dommage de rallonger votre voyage pour partir en vacances ou en revenir à cause de ce malheureux bug.

Est-ce que la disparition de ce bug permettra à Waze de passer devant Google Maps dans la catégorie « navigation » de l’App Store ? La tâche sera difficile, malgré une évaluation moyenne supérieure à celle de son éternel rival.