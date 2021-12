Red Dead Redemption 2 : Henry Cavill veut jouer dans une adaptation cinématographique du jeu vidéo

Rien ne semble pouvoir arrêter les ambitions du comédien Henry Cavill. Alors qu’il triomphe actuellement dans la seconde saison de The Witcher, le comédien fourmille déjà d’envies et d’idées pour le futur. Si tout le monde rêve de le voir enfiler le costume de James Bond, c’est une franchise d’un tout autre genre qui semble avoir les faveurs de l’acteur. En effet, ce dernier rêve de tourner une version cinématographique du jeu vidéo Red Dead Redemption 2. Outre ses talents de comédien, il ne faut pas oublier que Cavill est un joueur compulsif. Il n’est donc pas étonnant qu’il veuille conjuguer ses deux passions pour un prochain projet.

Cavill bientôt dans une adaptation de Red Dead Redemption 2 ? – Crédit : Rockstar Games

Si tout cela n’est pour le moment qu’un simple « fantasme » de la part du comédien, des producteurs pourraient répondre à son appel du pied. Car Cavill est désormais un acteur « bankable », adulé du grand public.

Red Dead Redemption 2 : bientôt au cinéma ?

Il y a d’ailleurs une anecdote amusante qui circule sur Cavill et sa passion pour les jeux vidéos. En effet, une rumeur voudrait que le comédien n’ait pas décroché son téléphone au moment où Snyder l’a appelé pour jouer Superman. L’acteur aurait été trop occupé à jouer à World of Warcraft. Reste désormais à savoir si ses envies pourront être concrétisées. Mais une autre rumeur circule activement depuis plusieurs mois. Cavill serait actuellement étroitement lié à un projet d’adaptation de Mass Effect sous forme de série télévisée.

En tout cas, le comédien semble devenu dingue du jeu Red Dead Redemption 2. « Je viens juste de commencer à y jouer. Je sais que je suis un peu en retard sur le reste du monde. Mais j’adore cet univers. Ça serait vraiment fun de l’adapter en film » explique ainsi le comédien lors d’une récente interview. Les fans semblent en tout cas bien d’accord avec lui. Car le jeu présente bien des qualités pour devenir un film spectaculaire.

Voyons si un producteur sera du même avis que lui. En attendant, Cavill enchaîne les tournages et sera prochainement à l’affiche du thriller Argylle, diffusé sur Apple TV+.

A lire aussi – The Witcher 2 : une blessure a failli mettre fin à la carrière d’Henry Cavill

Source : We Got This Covered