Red Dead Redemption : une version PC bourrée d’améliorations fuite sur le PlayStation Store

Rockstar dispose de deux des licences les plus populaires du monde du jeu vidéo avec Grand Theft Auto, dont le prochain épisode GTA 6 est attendu au tournant, et Red Dead Redemption, que les amateurs du Far-West ne doivent pas manquer.

En seulement deux opus, cette dernière est devenue une saga culte. Malheureusement pour eux, les joueurs PC ne peuvent accéder qu’à Red Dead Redemption 2 sur leur support de jeu. Bonne nouvelle, une version PC de Read Dead Redemption premier du nom vient d’être évoquée… par le PlayStation Store.

Le PlayStation vient-il de dévoiler l’arrivée de Red Dead Redemption sur PC par erreur ?

Et si Sony venait de divulguer une information que Rockstar comptait annoncer en grande pompe aux joueurs ? La page de Read Dead Redemption sur le PlayStation Store évoque la disponibilité d’une version PC de Read Dead Redemption. « Découvrez le western épique qui a marqué toute une génération, maintenant disponible pour la première fois sur PC », peut-on lire sur celle-ci.

Difficile de croire à une erreur. Il semblerait plutôt que Sony ait damé le pion à Rockstar. Notez que le PlayStation Store indique étrangement que la version PS4 est sortie le 17 août 2023. Cela signifie-t-il que Read Dead Redemption sortira le 17 août sur PC ? En tout cas, voilà désormais plusieurs heures que la page de RDR se trouve dans cet état, sans aucune modification de la part de Sony.

Le PlayStation Store dévoile également que la version PC de Read Dead Redemption inclura les améliorations apportées par le portage de 2023 paru sur PS4 et Switch. Elle comptera aussi « d’autres spécifiques pour PC, dont la possibilité d’augmenter la résolution et la fréquence d’images, la prise en charge de divers affichages et d’autres accessoires, ainsi que le son surround spatial ».

Voir un portage PC de RDR sortir prochainement ne serait pas une grande surprise. Le dataminer Tez2 avait déjà repéré une mention du jeu dans le code du launcher de Rockstar. Il faut donc s’attendre à une communication officielle du studio dans les prochaines heures. Après avoir découvert l’aventure d’Arthur Morgan dans Read Dead Redemption 2, les joueurs PC pourront probablement se plonger dans l’histoire de John Marston très bientôt.