Redécouvrez The Walking Dead avec la version colorisée de ses comics

Les comics The Walking Dead vont sortir pour la première fois en version colorisée. Ces nouveaux numéros contiendront également des scripts et commentaires originaux de l’auteur Robert Kirkman.

Alors que la collection de comics The Walking Dead s’est achevée il y a tout juste un an, son auteur vient d’annoncer une belle surprise pour les fans de la saga. Tous les numéros vont en effet sortir dans une nouvelle version colorisée à partir d’octobre prochain.

Crédit : Tony Moore – Dave McCaig

Cette nouvelle collection baptisée The Walking Dead Deluxe sera donc l’occasion de redécouvrir toute l’histoire de la saga sous un nouveau jour. Tous les numéros originaux sont en effet entièrement illustrés en noir et blanc. Les dessins de la version Deluxe ont été colorisés par Dave McCaig, qui a travaillé notamment sur les comics Star Wars et X-Men. De nouvelles couvertures dédiées chacune à un personnage spécifique ont également été réalisées par les illustrateurs David Finch, Tony Moore, Julian Totino Tedesco et Arthur Adams.

Chaque nouveau numéro inclura également des « intrigues manuscrites originales (ndlr : de Robert Kirkman) accompagnées de commentaires sur des scénarios abandonnés et des points de l’intrigue qui ont pu changer en cours de route », ajoute le communiqué de presse officiel. Le premier numéro de la collection The Walking Dead Deluxe sortira la 7 octobre prochain. Les suivants seront publiés à raison de deux numéros par mois.

Des nouvelles du film sur Rick Grimes

Cette annonce n’est pas la seule bonne nouvelle dans la sphère The Walking Dead. Le producteur exécutif David Alpert et l’auteur Robert Kirkman ont effet évoqué le film consacré à Rick Grimes. Ayant entendu peu d’informations sur ce projet ces derniers mois, les fans commençaient à se demander s’il était encore d’actualité. Finalement, les nouvelles sont plutôt encourageantes. Bien que la production soit ralentie par la crise sanitaire, les équipes du film travaillent toujours sur le script. Selon Kirkman, la pandémie va même « rendre beaucoup de films meilleurs ». « Nous avons beaucoup plus de temps pour préparer ça et nous assurer que ce soit parfait. », a-t-il déclaré au sujet du long-métrage sur Rick.

En attendant de découvrir les comics en couleurs et Rick Grimes sur grand écran, les fans de The Walking Dead ont hâte de retrouver la série The Walking Dead sur AMC. Après un report de diffusion causé par l’épidémie de COVID-19, le dernier épisode de la saison 10 se fait toujours attendre. AMC aurait cependant déjà confirmé une date de sortie.

