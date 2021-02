Regardez un milliard d’années d’évolution de la Terre en seulement 40 secondes

Elle révèle une planète en mouvement constant alors que les plaques terrestres se déplacent autour de la surface de la Terre, montrant par exemple que l’Antarctique était autrefois à la place de l’équateur.

1 milliard d’années en 40 secondes – Crédit : EarthByte

Le professeur Dietmar Müller, co-auteur et responsable académique du groupe de géosciences EarthByte de l’Université de Sydney, a déclaré « Notre équipe a créé un modèle entièrement nouveau de l’évolution de la Terre au cours du dernier milliard d’années. ».

Selon Alan Collins, un géologue de l’université d’Adélaïde qui fait aussi partie de l’équipe de recherche, cela va nous aider à comprendre le début de la vie complexe telle que nous la connaissons. Ce n’est qu’au cours du dernier milliard d’années de l’histoire de la Terre (4,5 milliards d’années) que la vie a trouvé le moyen de former des cellules vivantes.

Un milliard d’années de changements sur Terre en 40 secondes

D’après les études des types et des âges de roches similaires sur différents continents, on sait à présent que les continents étaient autrefois reliés. Au total, la Terre aurait passé 500 millions d’années à créer et détruire des continents. En effet, sur la vidéo, on remarque que pendant 500 millions d’années, les continents ne se sont plus contentés de se déplacer sur la surface de la Terre. Durant des millions d’années, ceux-ci sont rentrés en conflit les uns avec les autres.

Au cours de son histoire, beaucoup de continents auraient été perdus, mais certains ont récemment été retrouvés. C’est le cas d’un continent perdu qui a été découvert sous l’Europe en 2019, ou encore celui d’un ancien micro continent découvert dans les eaux de l’île Maurice en 2017.

Cette vidéo pourrait aider les scientifiques du monde entier à mieux comprendre l’évolution qu’a connue notre planète. Selon l’université de Sydney, la capacité de modéliser la tectonique des plaques de cette manière aidera les scientifiques à comprendre non seulement le mouvement physique des plaques, mais aussi « comment le climat a changé, comment les courants océaniques se sont modifiés et comment les nutriments ont afflué des profondeurs de la Terre pour stimuler l’évolution biologique. ».

Source : EarthByte