Renault obtient gain de cause face à Oppo dans une bataille de marques inattendue

L’autorité française a tranché : Oppo n’est plus autorisé à utiliser le nom « Reno » pour ses produits électroniques sur le territoire français.

Verdict rendu dans la salle d’audience

Un affrontement peu ordinaire vient de se solder en faveur de Renault, non pas sur le terrain automobile, mais dans l’arène juridique de la propriété intellectuelle. L’objet du litige ? Un nom court, mais stratégique : « Reno ». Ce mot, utilisé par Oppo depuis 2019 pour sa gamme de smartphones milieu de gamme, est également devenu récemment le nom de l’assistant vocal de Renault, intégré dans ses véhicules électriques nouvelle génération.

Si Oppo avait pris les devants en déposant la marque « Reno » bien avant Renault, trois ans plus tôt, en réalité, c’est pourtant le constructeur automobile français qui a remporté la bataille devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

La décision peut sembler surprenante au premier regard, surtout en tenant compte de l’antériorité d’Oppo dans l’enregistrement de la marque. Mais l’INPI n’a pas fondé son jugement sur une potentielle confusion entre smartphones et voitures. Ce n’est pas la possible arrivée d’Oppo sur le marché automobile qui a fait pencher la balance. Ce qui a été retenu, en revanche, c’est la force du lien entre le mot « Reno » et l’image de Renault dans l’esprit des consommateurs français.

L’histoire est loin d’être terminée

Cette affaire tombe à un moment délicat pour Oppo. Après un retrait du marché français en 2023, la marque chinoise, classée parmi les cinq plus grands fabricants mondiaux de smartphones, espère relancer ses ventes en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni. Mais l’interdiction de sa marque emblématique dans l’Hexagone risque de perturber sérieusement ses projets de retour.

Oppo, de son côté, ne baisse pas les bras. L’entreprise a annoncé qu’elle allait faire appel de la décision, arguant de sa bonne foi et de l’utilisation continue de la marque depuis plusieurs années. Elle évoque même la possibilité d’un règlement à l’amiable avec Renault, laissant la porte ouverte à une négociation plus pragmatique que juridique.

Renault, quant à lui, ne compte pas s’arrêter à la France. La marque a déjà entrepris des démarches similaires à l’international pour protéger l’usage du nom « Reno ».

Ce premier succès pourrait donc n’être qu’une étape dans une campagne mondiale visant à affirmer son identité dans un monde où la convergence entre automobile et technologie se fait chaque jour plus évidente.

