Le nouveau smartphone pliant d’Oppo rend le Galaxy Z Fold 6 obsolète avant même son lancement

Très attendu, le Oppo Find N5 pourrait sortir en Europe sous la marque OnePlus, il deviendrait alors le OnePlus Open 2. Dans tous les cas, il est plus fin, plus grand et dispose d’un écran de meilleure qualité que le Samsung.

Avec un lancement prévu dans moins de dix jours, le Oppo Find N5 n’arrête pas de faire parler de lui. Il faut dire que ce smartphone pliant (dans le sens de la longueur) est un concurrent sérieux pour tous les Fold du marché, quelle que soit leur marque.

En effet, le smartphone chinois, qui pourrait sortir en Europe sous la marque OnePlus (il sera alors le OnePlus Open 2) sera le smartphone pliant le plus fin du marché ! Il retirerait alors ses lettres de noblesse au Galaxy Z Fold 6.

Oppo Find N 5 ou OnePlus Open 2, dans les deux cas un smartphone sans bavure

À quelques jours de son lancement, Oppo continue de transmettre des informations. Le site officiel du constructeur chinois propose dans un premier temps une vidéo de présentation de 30 secondes qui donne l’eau à la bouche et mettant en avant la finesse de l’appareil.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Pete Lau, directeur des produits chez Oppo et ancien fondateur de OnePlus, a dévoilé une image qui va faire mal à Samsung. Sur la photo, on voit le Oppo Find N5 ouvert et posé sur une table à côté d’un smartphone pliant Samsung assez reconnaissable, vraisemblablement le Galaxy Z Fold 6.

No crease detected 🔍 Well, not on the #OPPOFindN5 😉 pic.twitter.com/bIwi1vO6sr — Pete Lau (@PeteLau) February 6, 2025

Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est l’écran… ou plutôt la pliure visible au centre de celui-ci. Une faute de goût pour Samsung, mais surtout une démonstration de prouesse technologique pour Oppo.

Oppo et OnePlus étaient déjà à la pointe de la technologie sur les écrans plaints sur leurs dernières sorties et notamment le OnePlus Open première génération (ou Oppo Find N3). Mais il semble que la technologie soit encore plus avancée.

Outre cette marque au centre de l’écran, on remarque également que le nouveau smartphone chinois sera plus grand que le Samsung qui propose un écran interne de 7,6 pouces uniquement, là où le premier OnePlus Open proposait déjà 7,82 pouces (comme le remarque TechRadar).

Pete Lau a par ailleurs mis en avant dans une autre publication l’Indice de protection (étanchéité) de l’appareil, qui devrait en écraser plus d’un sur le segment pliable (OnePlus et Oppo sont déjà connus pour proposer des indices élevés sur leurs appareils).

IPX6 ✅ IPX8 ✅ IPX9 ✅



Immensely durable, rain or shine. #OPPOFindN5 pic.twitter.com/Yg0G3Qm8Z0 — Pete Lau (@PeteLau) February 7, 2025

Il indique ainsi que l’appareil sera “plus solide, plus fin et plus puissant que jamais.”

Ne manquez pas le lancement du smartphone pour en savoir plus sur sa disponibilité à l’international !

En parallèle, Samsung semble se soucier de l’arrivée de cet ovni dans le paysage des appareils mobiles et prépare une réplique : le Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Celui-ci pourrait être bien plus fin que le Galaxy Z Fold 6 et proposer un écran interne de 8 pouces selon les rumeurs… Mais pour le moement ce ne sont que des fuites et rumeurs…