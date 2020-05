Resident Evil 8 : Leon Kennedy (RE4) de retour dans le rôle principal de la série de Capcom

Depuis la sortie du septième opus en 2017, Capcom multiplie les remakes et les portages de son célèbre survival horror. Il est temps pour le studio de nous proposer du neuf, et ce que Capcom s’apprête à faire selon les sources de We Got This Covered. Le site rapporte une foule de rumeurs plus ou moins crédibles sur le contenu du jeu. Le nouvel épisode, peut être sous-titré « Village », se déroulerait en Europe de l’Est avec au bestiaire, des zombis en armure, des loups infectés, mais aussi de la réalité virtuelle avec le support du PlayStation VR.

Leon Scott Kennedy – RE4 – Crédit : Capcom

Outre ces spéculations glanées sur les réseaux sociaux, le site partage une information recueillie directement auprès de l’une de ses sources. Un informateur à qui l’on peut accorder du crédit puisqu’il a notamment dévoilé le remake de Resident Evil 4.

RE8 marquerait le retour d’un personnage emblématique de la saga. Le policier qui fait ses débuts à Raccoon city dans Resident Evil 2 pour devenir un agent du gouvernement américain dans RE4 reviendrait dans RE8. Leon Scott Kennedy serait en effet l’un des personnages principaux. Cette source ne précise malheureusement pas s’il interviendra seulement dans l’intrigue, ou s’il s’agira d’un personnage jouable.

Netflix va produire une adaptation de Resident Evil

Resident Evil 8 : Umbrella ferait également son retour

Toujours selon We Got This Covered, le scénario du jeu serait à nouveau centré sur la société Umbrella. Elle aurait développé une nouvelle forme de virus capable de donner naissance à des « super zombis ». Une information qui reste bien sûr à être confirmée, mais si elle l’est, le jeu pourrait sortir au même moment qu’un autre Resident Evil dans lequel Leon Scott Kennedy tient le rôle principal. En effet, juste après la sortie du remake de l’opus 3, on apprenait que le studio M-Two serait également chargé du remake de RE4 pour une sortie prévue en 2022.

Resident Evil 3 se transforme en jeu de plateau

Source : We Got This Covered