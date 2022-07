Retour vers le futur : Christopher Lloyd (Doc) ne voulait vraiment pas du rôle

Dr. Emmett Brown © Amblin Entertainment Universal Pictures

Retour vers le futur est un classique du cinéma, le film des années 80 et ses toutes ses suites étant la première saga familiale à succès. Cimentant Michael J. Fox et Christopher Lloyd en tant que stars, le film aura été extrêmement influent au fil des ans. Cependant, rien n’aurait été rendu possible sans le jeu d’acteur de Christpher Lloyd… Qui a failli refuser le rôle.

Le script ne l’intéressait pas

En lisant le script, Christopher Lloyd n’était pas du tout sûr du concept de Retour vers le futur. À tel point qu’il avait en fait totalement rejeté le scénario et refusé son rôle. Parmi les autres anecdotes peu connues de la franchise, voici comment Emmett Brown n’a presque jamais rencontré Marty…

​​​​Avant Retour vers le futur, Lloyd était un acteur qui se produisait principalement au théâtre. Comme il l’a déclaré dans une interview avec AI Roker, l’acteur avait parcouru le scénario du film, mais rien de tout ça ne lui donnait envie. « Franchement, je n’étais vraiment pas dedans », a-t-il déclaré. « Je l’ai à peine lu et immédiatement fichu à la corbeille » a-t-il dit.

Cela ne l’aura pas empêché, plus tard, de rencontrer Robert Zemeckis. Une rencontre qui l’aura motivé et qui aura finalement cimenté son rôle dans le film, comme il l’a indiqué à nos confrères. Il indique également que le script original n’était pas celui de la version définitive, avant de partager d’autres détails.

Par exemple, l’emblématique DeLorean voyageant dans le temps n’était pas une voiture à l’origine, mais un réfrigérateur. Les cinéastes pensaient en outre que Doc Brown devait être un vieux sage, mais Lloyd avait des idées différentes. C’est lui qui aura eu l’idée d’incarner un scientifique brillant, presque maniaque, fou de tout, sauf de moralité.

Si le premier film a maintenant bientôt 40 ans, sachez en revanche qu’il n’y aura jamais de suites de Retour vers le futur, bien malheureusement (ou heureusement ?).

Source : Today