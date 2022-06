Retour vers le Futur : la franchise s’offre un nouveau jeu façon escape game

Avec Back to the Future : A letter from the past, les joueurs pourront se mettre dans la peau de Marty McFly afin de sauver Doc au cours d’un escape game « maison ».

Le temps n’a décidément pas d’emprise sur la franchise Retour vers Le Futur. Outre une comédie musicale qui continue de cartonner dans le West-End à Londres, la célèbre saga revient encore sur le devant de la scène. Et cette fois, c’est sous la forme d’une nouvelle boîte de jeu baptisée A letter from the past. Les développeurs ne sont pas bornés à proposer un énième plateau de jeu de société mais un véritable escape game à partager entre amis à la maison. Pendant la partie, il s’agira notamment de se mettre dans la peau de Marty afin de sauver Doc d’un grand danger.

Un nouveau jeu pour se mettre dans la peau de Marty – Crédit : Doctor Collector

Le jeu est pour le moment proposé au prix de 26 dollars sur le site Doctor Collector en version anglaise. Pour l’heure, aucune adaptation en langue étrangère n’est prévue. Mais face au succès, les choses pourraient rapidement évoluer.

Retour vers le Futur : un nouveau jeu fait le bonheur des fans

Le jeu est divisé en trois épisodes distincts. Il est donc possible de jouer en une ou plusieurs fois. On y retrouve de nombreux clins d’œil à la franchise. Pour preuve, la règle du jeu est une réplique du célèbre almanach sportif du second épisode de la saga. La partie débute en 1985. Marty reçoit une mystérieuse lettre de Doc qui lui demande de voler à son secours. Ce dernier est bloqué en 1990. Dès lors, son jeune acolyte devra l’aider à réparer la machine à remonter dans le temps pour le sauver de cette situation.

La partie est ponctuée par de nombreuses épreuves. On y trouve un labyrinthe, des énigmes ou encore des séries de codes à déchiffrer. Le concepteur recommande de jouer à six au maximum pour profiter pleinement de l’expérience. Seul bémol : une fois le jeu terminé, vous n’aurez plus qu’à céder votre boite. En effet, il n y a pas de scénarios alternatifs. Mais pour le prix, cela reste tout de même acceptable.

En attendant une sortie internationale, vous pouvez tout de même vous essayer à ce jeu dans sa version originale, pourvu que votre anglais soit assez solide. Mais les collectionneurs et les fans ne boudent pas leur plaisir !

