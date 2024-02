PS3 : une mise à jour surprise disponible, il faut absolument l’installer

© Sony

Acheter une nouvelle console peu de temps après sa sortie demande un investissement financier important. Heureusement, depuis leur lancement en novembre 2020, la PS5 et la Xbox Series sont régulièrement en promotion, mais il faut dépenser au minimum 400 € pour se procurer l’une ou l’autre, ce qui reste une très grosse somme.

Résultat, certains joueurs continuent à s’amuser avec leurs anciennes machines comme la PS4, voire la PS3. Sony vient justement de montrer qu’il n’oublie pas cette partie de la communauté. La PS3 accueille une nouvelle mise à jour 17 ans après sa sortie.

Sony déploie une mise à jour de la PS3, vous devez absolument l’installer

Sony vient de déployer le patch 4.91 du logiciel système de la PS3 ce 27 février. Il faut disposer d’au moins 200 Mo d’espace libre sur le disque dur de votre console ou sur un support de stockage externe pour pouvoir l’installer. Vous devez absolument le faire pour continuer à jouer à vos jeux sur CD.

« Pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d’une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3 », explique PlayStation sur son blog.

Le constructeur japonais indique aussi que la MAJ améliore les performances du système, sans entrer dans les détails, comme lors de la sortie du patch 4.90 le 28 février 2023. Sony continue de mettre à jour la PS3 annuellement pour assurer son bon fonctionnement, ce qui ravit certainement les joueurs toujours attachés à la console.

La PS3 est sortie en mars 2007 en France, cinq mois après son lancement sur le marché japonais. Elle ne fait pas partie des consoles les plus vendues de l’histoire de Sony (87 millions de ventes, derrière la PS1, la PS4 et la PS2), notamment à cause de la concurrence de la Xbox 360 (84 millions). Sur cette génération, les deux constructeurs se regardaient droit dans les yeux.

Toutefois, la PS3 compte de nombreux jeux cultes dans son catalogue comme The Last of Us, les trois premiers Uncharted, Metal Gear Solid 4 ou encore Heavy Rain. Rappelons que vous pouvez accéder à certains de ces classiques sur PS4 et PS5 grâce à l’abonnement PlayStation Plus Premium.