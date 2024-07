Battlefield 3, 4 et Hardline : leur disponibilité sur Xbox 360 et PS3 s’arrête, faites attention

Avis aux fans de Battlefield sur consoles anciennes. Les jeux Battlefield 3, 4 et Hardline seront bientôt retirés des magasins numériques Xbox 360 et PS3. Dépêchez-vous de les acheter avant le 31 juillet pour continuer à profiter de ces titres sur vos anciennes consoles.

Selon un communiqué officiel d’EA, les versions Xbox 360 et PlayStation 3 de Battlefield 3, 4 et Hardline disparaîtront des magasins numériques le 31 juillet prochain. Plus moyen d’acheter ces titres cultes et leurs extensions après cette date. Heureusement, vous pourrez toujours profiter du mode solo si vous possédez déjà le jeu.

Battlefield 3, 4 et Hardline : plus que quelques jours pour les acheter sur Xbox 360 et PS3

En juin dernier, EA annonçait la fermeture des serveurs multijoueur de plusieurs titres Battlefield sur Xbox 360 (et PS3) pour le mois de novembre 2024. Battlefield 3, Battlefield 4 et Battlefield Hardline sont concernés. Pour Battlefield 3, cela signifie la fin des parties en ligne à partir du 7 novembre. Mais avant cette échéance, c’est l’accès au jeu lui-même qui se complique.

En effet, EA retire Battlefield 3 et tous ses DLC de la boutique Xbox dès le 31 juillet prochain. Pour Battlefield 4 et Hardline, la situation est légèrement différente. Ces jeux ne bénéficiant pas de la rétrocompatibilité Xbox One, leur disparition de la boutique est liée à la fermeture programmée du Xbox 360 Store, fixée au 29 juillet.

Pas d’inquiétude pour les joueurs PC et consoles nouvelle génération. Battlefield 3 restera jouable sur PC, tandis que Battlefield 4 et Hardline seront toujours disponibles sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Seules les versions Xbox 360 et PS3 sont concernées par ces retraits de la vente.

Quelles conséquences pour les joueurs ?

Si vous possédez déjà Battlefield 3 en version physique, vous pourrez continuer à y jouer hors ligne. Mais attention, les extensions téléchargeables (DLC) sont uniquement disponibles en format numérique. Si vous en voulez, il ne vous reste plus que quelques jours pour les acheter avant leur disparition définitive.

Concernant les chasseurs de succès, sachez que « booster » ses scores en ligne devient plus difficile. Louer un serveur dédié, pratique courante pour débloquer certains succès rapidement, ne sera plus possible après la fermeture du Xbox 360 Marketplace, le 29 juillet.