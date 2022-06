Roborock S7 Pro Ultra : le nouveau robot aspirateur laveur offre 7 semaines de nettoyage automatisé

Roborock lance un nouveau robot aspirateur laveur, le S7 Pro Ultra. Avec sa station de vidage polyvalente qui se vide, se lave et remplit son réservoir d’eau propre, le Roborock S7 Pro Ultra offre 7 semaines de nettoyage automatisé.

Le Roborock S7 Pro Ultra est le nouveau robot aspirateur laveur qui succède au S7+. Avec toutes les fonctionnalités du S7+ et une station de vidage polyvalente, le Roborock S7 Pro Ultra se spécialise dans le nettoyage automatisé. Plus besoin de penser à nettoyer fréquemment l’aspirateur robot. Sa station automatique de vidage, lavage et remplissage s’occupe de (presque) tout. Elle offre jusqu’à 7 semaines de nettoyage automatisé grâce à son sac à poussière.

Le nouveau Roborok S7 Pro Ultra – Crédit : Roborok

En plus de nettoyer la serpillère du Roborock S7 Pro Ultra, la station polyvalente s’auto-nettoie automatiquement. Vous n’avez donc même pas besoin de la nettoyer aussi souvent. Par rapport au modèle précédent, le Roborock S7 Pro Ultra profite aussi d’une meilleure capacité de nettoyage. Il peut aspirer et laver jusqu’à 300 m² de surface habitable avec sa fonctionnalité de remplissage automatique.

À lire aussi > Aspirateurs robots : comment choisir, lequel acheter ?

Et aussi notre comparatif d’aspirateurs laveurs de sol

Serpillère à vibration sonique, capteur LiDAR, aspiration de 5 100 Pa, le Roborock S7 Pro Ultra promet un nettoyage professionnel

Le Roborock S7 Pro Ultra est spécialement conçu pour ceux qui veulent profiter d’un nettoyage professionnel à domicile. Outre sa station de vidage, lavage et remplissage, l’aspirateur robot est équipé d’une serpillère à vibration sonique. Celle-ci utilise la technologie VibraRise développée par Roborock pour nettoyer les sols en profondeur.

Selon Roborock, c’est « le nettoyage sonique le plus rapide du marché avec 3 000 coups de brosse/min ». Le S7 Pro Ultra a une aspiration maximale de 5 100 Pa pour éliminer la saleté de manière efficace sur les sols contrastés. D’ailleurs, le Roborock S7 Pro Ultra s’adapte à toutes les pièces de la maison. Avec son capteur LiDAR et son scan 3D par lumière structurée, l’aspirateur robot laveur est capable d’analyser lui-même et de se déplacer en toute sécurité dans son environnement, quelles que soient les conditions lumineuses. En cas de problème quelconque, une alerte est immédiatement envoyée sur l’application mobile.

Le nouveau Roborok S7 Pro Ultra avec sa station polyvalente – Crédit : Roborok

Cette application vous permet de configurer le nettoyage de votre maison dans les moindres détails. Vous pouvez créer des programmes de nettoyage en choisissant les pièces de la maison, les heures de la journée ou encore la puissance d’aspiration. Le Roborock S7 Pro Ultra reconnaît aussi automatiquement les différents étages si vous vivez dans une maison à plusieurs niveaux.

Enfin, le Roborock S7 Pro Ultra sera disponible à partir du 7 juillet 2022 sur Amazon. Il sera vendu au prix réduit de 949 € jusqu’au 17 juillet 2022 avant de passer à 1 199 €. Le Roborock S7 Pro Ultra sera donc moins onéreux que le puissant S7 MaxV Ultra que nous avons eu l’occasion de tester plus tôt ce mois-ci.

Source : Roborok