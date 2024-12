Samsung devrait lancer 3 smartphones pliants en 2025

Les nouveaux Galaxy Samsung Z Flip6 et Z Fold6 / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

C’est dans le code de la Beta de la mise à jour de la surcouche One UI 7 (qui tarde à arriver) que les numéros de référence de 3 smartphones pliants ont été découverts et publiés par les équipes d’Android Authority. Les références SM-F966 et SM-F751 correspondraient respectivement aux Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 et la référence SM-F968 pourrait être celle du Galaxy Z Fold SE 2 (Special Edition).

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold SE 2 seraient lancés en 2025

La présence de ces références dans le code de One UI 7 pourrait bien signifier que ces nouveaux smartphones sortiraient en 2025 et dans le monde entier, pas seulement en Corée du Sud comme c’est le cas pour le Galaxy Z Fold SE.

Tout ce que l’on peut faire, c’est spéculer sur les spécificités techniques de ces nouveaux smartphones, qui, grâce au lancement de la nouvelle gamme des Galaxy S25, devraient certainement bénéficier de la nouvelle puce SnapDragon 8 Elite, remplaçant du SnapDragon 8 Gen 3, qui équipe le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.

Peut-être s’agit-il du modèle FE (Fan Edition) du Galaxy Z Flip dont le blogueur coréen yeux1122 avait annoncé la sortie en 2025, en même temps que le nouveau Galaxy Z Flip 7. Cette version spéciale aurait l’avantage d’offrir un smartphone pliant de bonne fabrique à un prix raisonnable, bien qu’il ne soit pas dans les habitudes de Samsung de sortir un modèle moins cher en même temps qu’un modèle haut de gamme. Le post fait aussi mention des smartphones Galaxy S25 Slim et un Galaxy Z Fold 7. Sachant que d’autres rumeurs ont fait état d’un modèle Slim en développement mais pas prêt pour le lancement du Galaxy Unpacked du 22 janvier, à quels informateurs peut-on se fier ?

Le mieux est sans doute d’attendre le 22 janvier pour être fixé sur les nouveautés 2025 de Samsung.