Test Samsung Galaxy Z Flip 6 : Un petit pas pour le matériel, un bond de géant pour l’IA

9/10 Samsung Galaxy Z Flip 6 1,049.99€ Voir le verdict

Processeur très performant

Fonctions Galaxy AI

Bonne autonomie

Qualité des photos de jour

Efficacité de l'objectif principal de nuit

Capteur photo principal de 50 mégapixels

Etanchéité totale

Recharge sans fil Nombre d'applications limité sur l'écran externe

Charge rapide pas très rapide

Qualité des clichés en mode ultra grand angle de nuit

Quelques jours après son annonce en grandes pompes (comme d’habitude), la sixième mouture du smartphone pliant de Samsung au format clapet (ou “poudrier”), le Galaxy Z Flip, est disponible. Cette année, la principale nouveauté matérielle réside dans l’intégration du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, avec son NPU qui prend en charge les opérations liées à l’intelligence artificielle.

Toutefois, la principale nouveauté logicielle est autrement plus séduisante, puisqu’il s’agit de Galaxy AI, c’est-à-dire d’une panoplie de fonctions “artificiellement intelligentes” mises au point par Samsung et inaugurées dans les Galaxy S24, qui ont été lancés en tout début d’année.

Faisons un tour d’horizon complet de toutes les nouveautés – matérielles et logicielles – apportées par le Galaxy Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Outre la puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, Samsung a doté son Galaxy Z Flip 6 de composants plus performants que ceux de son prédécesseur, à l’image du capteur photo associé à l’objectif principal (grand angle), qui a désormais une définition de 50 mégapixels (au lieu de 12 mégapixels), ou d’une batterie de 4000 mAh (contre 3700 mAh). D’autre part, la RAM passe de 8 à 12 Go et l’écran interne est censé être beaucoup plus lumineux que celui du Z Flip 5. Enfin, le design du smartphone a aussi légèrement évolué.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

E cran principal : 6,7 pouces, OLED, 120 Hz (LTPO), 2340 x 1080 pixels, 2600 nits (pic), HDR10+

: 6,7 pouces, OLED, 120 Hz (LTPO), 2340 x 1080 pixels, 2600 nits (pic), HDR10+ Ecran externe : 3,4 pouces, OLED, 60 Hz, 748 x 720 pixels, 2600 nits (pic)

3,4 pouces, OLED, 60 Hz, 748 x 720 pixels, 2600 nits (pic) Objectif Grand-angle : 50 mégapixels, f/1.8, OIS

: 50 mégapixels, f/1.8, OIS Objectif ultra grand angle : 12 mégapixels, f/2.2

12 mégapixels, f/2.2 Caméra frontale : 10 mégapixels, f/2.2

: 10 mégapixels, f/2.2 Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

: 12 Go Stockage : 256 Go, 512 Go

: 256 Go, 512 Go Batterie : 4000 mAh, charge filaire 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 5 W

: 4000 mAh, charge filaire 25 W, charge sans fil 15 W, charge inversée 5 W Connectivité : USB C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: USB C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Dimensions : 16,5 x 7,2 x 0,7 cm (ouvert), 8,5 x 7,2 x 1,5 cm (fermé)

: 16,5 x 7,2 x 0,7 cm (ouvert), 8,5 x 7,2 x 1,5 cm (fermé) Poids : 187 g

: 187 g Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales sur touche de démarrage, reconnaissance faciale

: Lecteur d’empreintes digitales sur touche de démarrage, reconnaissance faciale Résistance : Corning Gorilla Glass Victus 2, IP48

: Corning Gorilla Glass Victus 2, IP48 Audio : haut-parleurs stéréo

: haut-parleurs stéréo OS : Android 14 & One UI 6.11 (7 ans maj système et maj sécurité)

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

💰 Quel est le prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Disponible en précommande, les livraisons du Galaxy Z Flip 6 devraient débuter à partir du 20 juillet. Le smartphone pliant est proposé en deux versions :

Avec 12 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage : 1199 €

Avec 12 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage : 1319 €

Et jusqu’au 23 juillet, vous pouvez bénéficier d’une remise immédiate de 10 % sur le site du constructeur, ce qui porte le prix des deux modèles respectivement à 1079 € et 1187 €.

D’autre part, Samsung offre l’assurance Samsung Care+ pour un an, ainsi qu’un bonus de 100 € ajouté à la valeur d’un ancien smartphone que vous lui renverrez.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🧐 Un faux air de (demi) Galaxy S24

Le Z Flip 6 est disponible en boutique en quatre couleurs : gris, jaune, bleu et vert. Rappelons que le Z Flip 5 était proposé en noir, crème, violet et vert. L’ancien modèle et le nouveau n’ont donc qu’une seule couleur en commun ! Comme toujours, d’autres coloris sont disponibles exclusivement sur le site de Samsung : noir carbone, blanc et pêche. Et, en bonus, une coque “Paris 2024” est offerte pour l’achat d’un Z Flip 6 à l’un de ces trois derniers coloris (jusqu’au 24 juillet).

A première vue, entre le Galaxy Z Flip 5 et le Z Flip 6, on ne constate aucun changement aussi significatif qu’entre le Galaxy Z Fold 5 et le nouveau Galaxy Z Fold 6, en termes de design. En effet, sur ce dernier, les coins d’écran sont beaucoup plus anguleux que ceux de son prédécesseur, à l’image de ceux du Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Or, si on le regarde de face, le Z Flip 6 arbore toujours des coins très arrondis. Une différence avec le Galaxy Z Flip 5 est toutefois visible si on se focalise sur les bords des smartphones (en regardant le smartphone de profil). En effet, le Galaxy Z Flip 6 arbore des angles très prononcés, à l’instar des Galaxy S24.

D’autre part, le Galaxy Z Flip 6 offre un format légèrement plus compact que celui de son prédécesseur : 16,5 x 7,2 x 0,7 cm (ouvert) / 8,5 x 7,2 x 1,5 cm (fermé), pour un poids de 187 grammes (contre 17 x 7,4 x 0,7 / 8,8 x 7,4 x 1,5 cm pour le Galaxy Z Flip 5).

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le nouveau smartphone pliant à clapet de Samsung s’avère également un peu plus compact que le Razr 50 Ultra de Motorola, que nous avons testé il y a quelques jours (17,1 x 7,4 x 0,7 / 8,8 x 7,4 x 1,5 cm).

Les écrans et le dos du Galaxy Z Flip 6 sont protégés par un revêtement en verre Gorilla Glass Victus 2, alors qu’un encadrement en aluminium assure la cohésion et la solidité de l’ensemble.

Bon point, on remarque que les informations – ni discrètes ni sexy, il faut le reconnaître ! – qui étaient inscrites au dos de l’écran principal du Z Flip 5 ont disparu. Le dos du nouveau smartphone est désormais immaculé.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme le modèle de l’année dernière, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est certifié IP48. Cela signifie que s’il résiste à l’eau (il peut être immergé à faible profondeur pendant des courtes périodes), il pourrait toutefois être sensible à la poussière, au sable ou d’autres particules très fines.

Pour le reste, le Galaxy Z Flip 6 est doté de deux haut-parleurs, pour restituer le son en stéréo. Comme souvent, la qualité audio est plutôt au rendez-vous, même si – faute de basses efficaces – les médiums et les aigus sont prépondérants. Le smartphone peut également accueillir une carte SIM (la seconde supportée doit être une eSIM). Et, sans surprise, il n’intègre ni lecteur microSD ni prise casque. Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton de démarrage.

Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 6 (256 Go) Galaxy Z Flip 6 (512 Go) Carrefour 1,049.99€

Cdiscount 1,198.99€

E.Leclerc 1199€

Samsung 1199€

RED by SFR 1199€

SFR 1199€

orange.fr 1199€

sosh.fr 1199€

Boulanger 1,200.99€

Fnac 1201€

Darty 1201€ Plus d’offres Cdiscount 1,318.99€

E.Leclerc 1319€

Samsung 1319€

RED by SFR 1319€

SFR 1319€

orange.fr 1319€

sosh.fr 1319€

Boulanger 1,320.99€

Fnac 1321€

Darty 1321€ Plus d’offres

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🖥️ Affichage : absolument rien de neuf !

A l’instar du Z Flip de l’année dernière, le nouveau modèle est équipé d’un petit écran externe, de 3,4 pouces de diagonale. Ce dernier exploite la technologie OLED et affiche les images dans une définition de 748 x 720 pixels. C’est un peu dommage, car il faut rappeler que le Razr 50 Ultra Motorola, lancé très récemment, propose un écran plus grand (4 pouces) et plus précis (1272 x 1080 pixels).

Et si ce dernier supporte une fréquence maximale de 165 Hz (ce qui nous semble totalement inutile), l’unique mode 60 Hz proposé par le Z Flip 6 s’avère largement suffisant, compte tenu du type d’utilisation qu’on va faire de ce petit écran.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On retrouve donc un affichage irrégulier, avec un décrochage pour contourner les objectifs. Et, comme l’année dernière, il n’est toujours pas possible d’afficher n’importe quelle application sur l’écran externe. Seules cinq applis sont proposées : Maps, Netflix, Youtube, Google Messages et Samsung Messages. A celles-ci, il faut ajouter divers Widgets, dont un qui donne accès à vos musiques préférées sur Spotify mais aussi Samsung Health, un enregistreur vocal, la calculatrice, la météo, etc. On peut également avoir accès à ses contacts, pour passer des appels rapidement, ou à ses photos.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Idem pour le grand écran interne pliable qui n’a pas changé par rapport au Z Flip 5. Mesurant 6,7 pouces de diagonale, sa définition est de 2640 x 1080 pixels. Et il offre toujours la possibilité d’afficher deux applications simultanément, ce qui permet d’exploiter les deux moitiés de l’écran, quand celui-ci est plus ou moins replié.

Pour optimiser la fluidité de l’affichage en toutes circonstances, un mode Adaptatif fait varier automatiquement la fréquence entre 1 Hz à 120 Hz (grâce à la technologie LTPO), ce qui est nettement suffisant (il n’est pas nécessaire de proposer un mode 165 Hz comme le propose le Razr 50 Ultra de Motorola, même si on est un joueur). Bien sur, il est possible d’activer le mode d’affichage Standard, qui fixe le taux de rafraichissement à 60 Hz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, l’écran du Galaxy Z Flip 6 exploite la technologie OLED, qui permet d’obtenir une excellente qualité d’affichage lorsqu’on désire regarder photos, des vidéos ou pour jouer. De plus, la compatibilité HDR10+ est le gage d’une qualité optimale lorsqu’on visionne des films ou des séries sur les différents services de streaming vidéo.

Nous avons évalué les performances de l’écran à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL. Ainsi, avec le profil d’affichage Couleurs naturelles, nous avons obtenu les résultats suivants :

Luminosité maximale de 474 nits. Cette luminosité de base s’inscrit dans la moyenne, et autorise donc une bonne lisibilité en intérieur.

Cette luminosité de base s’inscrit dans la moyenne, et autorise donc une bonne lisibilité en intérieur. Température moyenne des couleurs de 6702 K . Cela traduit une colorimétrie plutôt neutre, assez proche de la valeur parfaitement neutre, de 6500 K.

. Cela traduit une colorimétrie plutôt neutre, assez proche de la valeur parfaitement neutre, de 6500 K. Delta E moyen de 1,8 . Ce résultat montre que les couleurs affichées sont parfaitement fidèles aux teintes théoriques idéales.

. Ce résultat montre que les couleurs affichées sont parfaitement fidèles aux teintes théoriques idéales. Si on active l’option appelée Luminosité supplémentaire, la luminosité maximale grimpe à 755 nits (l’impact de son activation est très nettement visible). Et si on a besoin d’encore plus de luminosité, lorsqu’on se trouve en plein soleil par exemple, il suffit d’utiliser le mode Luminosité adaptative, qui peut pousser la luminosité de l’affichage jusqu’à 2600 nits.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si on bascule dans le mode d’affichage Couleurs vives, la luminosité maximale grimpe légèrement (485 nits), avec température moyenne à 7130 (un peu plus froide, ce qui indique une colorimétrie globalement légèrement bleuâtre) et un Delta E moyen qui passe à 2,3. Ce dernier résultat montre que la colorimétrie est un peu moins fidèle dans ce mode.

Elle demeure toutefois excellente, puisque le Delta E moyen reste inférieur à 3. De toute façon, chacun peut ajuster la balance des blancs manuellement dans ce mode et obtenir ainsi une colorimétrie parfaitement en phase avec ses préférences.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quant à la pliure, elle s’avère de moins en moins visible, au fil des générations de smartphones pliants. Elle reste néanmoins toujours très légèrement visible lorsqu’on visionne un film par exemple, ou quand on regarde l’écran éteint, lorsque le smartphone est en veille et posé sur le dos.

Le constructeur nous annonce une très grande fiabilité, puisque l’écran est certifié pour 200 000 ouvertures/fermetures. A vous de faire le calcul en fonction du nombre moyen de manipulations par jour, pour estimer la durée de vie (minimale en théorie) de la charnière du Z Flip 6 !

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

💫 Les meilleures performances du moment

Smartphone haut de gamme oblige, le Galaxy Z Flip 6 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. C’est tout simplement la puce pour smartphone la plus performante à l’heure actuelle (et vraisemblablement jusqu’à l’arrivée de la prochaine puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4). Sur ce point, Samsung se distingue de Motorola qui a misé sur le Snapdragon 8s Gen 3 (tout comme le récent Honor 200 Pro), une version allégée du Snapdragon 8 Gen 3, pour son Razr 50 Ultra.

Autant dire que les performances du Z Flip 6 sont parmi les plus élevées observées jusqu’à maintenant, à l’image des indices Geekbench, de 2132 (mono core) et 6372 (multi core), même si ces scores s’avèrent légèrement inférieurs à ceux observés sur le OnePlus 12 (2204 / 6778) ou le Galaxy S24 Ultra (2256 / 7085), qui disposent pourtant du même processeur.

Pour les opérations graphiques, et en particulier en 3D, le GPU Adreno s’avère lui aussi très performant, ce qui permet aux joueurs de bénéficier d’excellentes conditions graphiques (fluidité des animations, précision et beauté des décors et des textures).

Encore une fois, ces scores s’avèrent légèrement inférieurs à ceux que l’on a pu observer sur les smartphones de 2024 équipés du Snapdragon 8 Gen 3. En effet, avec le test Wild Life Extreme de l’application 3D Mark, ceux-ci ont obtenus des scores d’environ 5100. Or, avec un score de 4832, le Galaxy Z Flip 6 est un peu moins performant, de seulement 6 % toutefois, ce qui n’est nullement dramatique. En effet, il est possible de jouer à Fortnite avec un niveau graphique élevé et de bénéficier d’animations hyper fluides, puisque comportant tout le temps entre 70 et 90 images par seconde.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, un autre atout du Snapdragon 8 Gen 3 réside dans son NPU (Neural Processing Unit), appelé Hexagon. Destiné aux calculs liés à l’IA, il offre une puissance de calcul de 45 TOPS, soit la même que celle de la puce Hexagon intégrée au tout récent processeur de Qualcomm destiné aux ordinateurs portables, le Snapdragon X Elite.

La finalité de ce nouveau type de composant est d’effectuer rapidement – et localement – les opérations liées à l’intelligence artificielles (sans envoyer les données dans le cloud). Le but est d’offrir une grande réactivité, une confidentialité totale et de pouvoir fonctionner sans accès Internet, dans un avion par exemple ou dans une zone non couverte par la 4G/5G. D’autre part, le NPU est censé offrir de meilleures performances que si ces opérations étaient réalisées par le CPU ou le GPU, tout en consommant moins d’énergie.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🤖 Galaxy AI, ou l’intelligence artificielle mise au service de l’utilisateur

Depuis son apparition il y a quelques mois sur les smartphones Galaxy S24, Samsung met l’accent sur ses fonctions intelligentes. Regroupées sous la bannière Galaxy AI, elles sont là pour faciliter la vie de l’utilisateur dans de nombreux domaines. Comme Google, le constructeur ne manque aucune occasion de mettre en avant l’intelligence artificielle. Et force est de constater que le coréen s’en sort beaucoup mieux dans ce domaine que bon nombre de ses concurrents qui ne savent pas trop comme exploiter cette nouvelle technologie pour proposer des services vraiment pratiques pour les utilisateurs.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ainsi, les nouvelles fonctions apportées par Galaxy AI comportent par exemple divers outils d’aide à la traduction instantanée : un assistant d’appel (pour converser à distance avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue que vous), un assistant de chat (la même chose mais par écrit, sur Whatsapp par exemple) et un module Interprète, toujours pratique lorsqu’on voyage souvent. Lorsqu’on utilise ce dernier, les questions et les réponses sont affichées sur les deux écrans dans les langues respectives des interlocuteurs, mais aussi dites à haute voix. Par défaut, seuls l’anglais et l’allemand sont reconnus, mais il est possible d’installer de nombreux autres packs de langue, par exemple si on désire voyager au Viet Nam (photos ci-dessus).

D’autres outils permettent d’améliorer la productivité au travail : un assistant Notes (mise en forme des notes avec ajout d’images générées par IA et correction orthographique), un assistant Retranscription (transforme l’enregistrement d’une réunion en un texte structuré) et un assistant Web (traduction et/ou résumé de pages Web).

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Studio Portrait – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, le module photo exploite lui aussi l’intelligence artificielle, par l’intermédiaire d’outils d’aide à la création. Par exemple, on peut donc bénéficier d’une sorte de gomme magique améliorée, pour supprimer ou déplacer certains éléments de l’image. Il est aussi possible de redresser une photo mal cadrée. En temps normal, cela impose de recadrer l’image pour faire disparaître les zones situées sur les bords. Grâce à l’IA, celles-ci sont automatiquement remplies, en “prolongeant” les éléments du décors (et en ajoutant d’autres en cas de besoin). Et si le résultat final n’est pas toujours parfait, il s’avère suffisamment satisfaisant pour faire illusion et ainsi corriger un défaut de cadrage. Par exemple, sur la photo ci-dessous, le bas du fauteuil a été recréé artificiellement.

oh zut, la photo n’est pas droite ! ah si !

De plus, lorsque le smartphone reconnaît un portrait sur une photo, il se propose de le transformer grâce à son mode appelé Studio Portrait. Cette fonction amusante permet d’obtenir divers croquis réalisés avec différents styles : Comic, Cartoon 3D, Aquarelle ou Esquisse.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Aucun animal n’a été maltraité par l’IA lors de ce test ! – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, un assistant de dessin est disponible. Appelé De l’esquisse à l’image, il vous permet de dessiner la forme de l’objet, sous la forme d’un croquis très sommaire (ce qui est beaucoup moins facile à réaliser du bout du doigt qu’avec un stylet), avant que l’IA le remplace par un objet très réaliste. Le résultat est, bien sûr, plus ou moins aléatoire en fonction des talents artistiques de chacun. Toutefois, on arrive parfois à des résultats intéressants, comme le montre la photo ci-dessus.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, on peut faire appel à la fonction Entourer pour chercher (avec Google !), qui – comme son nom l’indique – permet de rechercher des objets, des lieux, ou des personnes, juste en les entourant à l’écran, sur une page Web par exemple, pour obtenir des informations ou pour être dirigé vers des sites marchands.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

📸 Le capteur grand angle du Galaxy S24+ prend les commandes

Comme la place sur l’écran externe est comptée, le Samsung Galaxy Z Flip 6 ne comporte que deux objectifs. Le premier n’est plus associé à un capteur grand angle de 12 mégapixels, comme sur le Z Flip 5. En effet, c’est un capteur de 50 mégapixels qui s’occupe désormais de générer les clichés. Il s’agit du capteur qui équipe déjà les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24+. Pas de changement en revanche pour le second objectif, ultra grand angle, qui est toujours associé à un capteur de 12 mégapixels.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Ultra grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Ultra grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Ultra grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Sans grande surprise, les photos capturées de jour avec l’objectif principal (grand angle) et l’ultra grand angle, bénéficient d’une excellente précision, avec de belles couleurs.

En l’absence de téléobjectif, contrairement au Motorola Razr 50 Ultra, qui – rappelons le – possède désormais un objectif avec zoom optique 2x (à la place de l’objectif ultra grand angle), le Samsung Galaxy Z Flip 6 est obligé de faire appel à un zoom numérique.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 4x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 10x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Est ce vraiment un problème ? Pas vraiment ! En effet, on peut toujours faire des photos en mode ultra grand angle (ce qui n’est plus possible sur le nouveau smartphone pliant de Motorola) et utiliser un zoom numérique pour se rapprocher du sujet photographié. D’ailleurs, Samsung parle de “optical quality zoom 2x”. Et le constructeur ne se mouille pas trop en affirmant cela, car les nombreux tests réalisés sur différents smartphones montrent que les objectifs / capteurs grand angle installés sur les smartphones haut de gamme sont parfaitement capables de réaliser des zooms numériques 2x de qualité, dans de bonnes conditions d’éclairage (de jour).

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 4x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et cela se vérifie dans le cas du Z Flip 6 : les photos capturées par l’objectif principal et l’ultra grand angle – de jour – s’avèrent d’excellente qualité, tout comme celles qui sont générées à l’aide du zoom numérique 2x.

On sait également que le zoom numérique a des limites qui sont assez rapidement atteintes. Ainsi, en l’occurrence, les clichés réalisés à l’aide du zoom numérique 4x, proposé dans l’interface du module photo, s’avèrent encore de bonne qualité. Mais, au-delà, la précision décroit progressivement. Pas au point toutefois que les photos capturées soient totalement inexploitables ! En effet, la plupart des clichés faits avec le zoom numérique 10x s’avèrent plutôt jolis si on les regarde à l’écran OLED d’un smartphone. En revanche, comme souvent, si on regarde ces photos en taille réelle (1:1) sur une TV ou sur un grand moniteur, on constate que la précision n’est plus assurée.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 10x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De nuit, l’utilisation du mode Ultra grand angle n’est pas recommandée. En effet, très souvent, les bords de l’image sont très flous, alors que le ou les éléments principaux, situés au centre de l’image, apparaissent plus nets (sans l’être totalement toutefois). En revanche, les clichés issus de l’objectif principal s’avèrent pour leur part de bonne qualité, précis à souhait. Dans certains cas, lorsque les éclairages à proximité ne sont pas trop éloignées, il est même possible d’obtenir des résultats convaincants à l’aide du zoom numérique 2x (et plus rarement avec le zoom 4x !).

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Zoom numérique 4x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En complément des deux capteurs photo dorsaux, le Galaxy Z Flip 6 est doté d’un troisième objectif, situé sur le grand écran, associé à un capteur 10 mégapixels (f/2.2). Destiné sur un smartphone “classique” (non pliant) à la réalisation des selfies, on peut se demander pourquoi il faudrait l’utiliser sur le Z Flip 6, quand on peut faire appel au nouveau capteur dorsal de 50 mégapixels ? Le constructeur pourrait-il s’en passer totalement ?

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Selfie capteur dorsal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Samsung Galaxy Z Flip 6 – Selfie capteur dorsal, mode Portrait- Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

🔋 Une autonomie en nette progression

Le Galaxy Z Flip 6 embarque une batterie de 4000 mAh qui s’avère bien mieux que sur Galaxy Z Flip 5 (3700 mAh) mais identique à celle du Razr 50 Ultra. Nous avons lancé le test d’autonomie Modern Office de l’Application PC Mark, avec une fréquence d’affichage de 60 Hz et une luminosité de 200 nits. Le smartphone est alors resté en fonctionnement pendant 13 heures et 47 minutes.

Et, si on utilise le mode de rafraichissement d’écran dynamique, l’autonomie baisse de deux heures (donc 11 heures et 47 minutes).

Ces résultats sont à comparer aux autonomies que nous avions relevées sur le Galaxy Z Flip 5 à l’aide ce même test, dans ces deux modes d’affichage : 10 h 44 min et 9 h 24 min. On constate donc une hausse de l’autonomie comprise entre 2h 30 et 3 heures, ce qui est très satisfaisant.

En revanche, le Razr 50 Ultra et sa puce Snapdragon 8s Gen 3 font mieux, avec des autonomies mesurées à environ une heure de plus dans les deux cas.

Pour le streaming vidéo, Samsung annonce une autonomie de 23 heures (en Wi-Fi, mais sans préciser la luminosité de l’écran). En pratique, dans nos conditions de test, la batterie a perdu seulement 9 % de sa charge après avoir lu deux heures de vidéo en streaming (depuis Netflix). Puis, son niveau est passé à 79 % au bout de quatre heures, et finalement 68 % après six heures de lecture. On peut donc estimer à environ 18 heures et 45 minutes l’autonomie totale en streaming vidéo.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si l’affirmation du constructeur n’est donc pas complètement vérifiée, ce résultat montre une évolution positive par rapport à l’autonomie que nous avions mesurée sur le Galaxy Z Flip 5 de seulement 12 heures et 30 minutes environ en streaming. Signalons toutefois que nombreux sont les smartphones qui offrent une autonomie en streaming vidéo Wi-Fi supérieure à 20 heures…

Terminons ce test en abordant la recharge filaire du smartphone. Celle-ci s’effectue avec une puissance maximale de 25 W (et le chargeur n’est pas fourni). Le constructeur annonce une recharge à hauteur de 50 % en 30 minutes (contre – par exemple – 50 % en 12 minutes pour le Razr 50 Ultra qui supporte la recharge rapide en 45 W).

Selon nos mesures, cette affirmation est quasiment confirmée en pratique puisque nous avons constaté un niveau de 48 %, en utilisant le chargeur de 45 W que Samsung commercialise. Puis, la batterie a été rechargée à hauteur de 87 % au bout d’une heure.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Si ces chiffres ne sont pas catastrophiques, ils sont juste quelque peu décevants quand on sait que certains smartphones actuels supportent une charge vraiment rapide et peuvent se recharger totalement en moins d’une demie heure (à l’aide du chargeur avec lequel ils sont fournis de surcroît).

Enfin, comme tout bon smartphone haut de gamme qui se respecte, le Galaxy Z Flip 6 supporte la recharge sans fil et la recharge inversée, avec des puissances maximales respectives de 15 W et 5 W.

⚖️ Notre Verdict