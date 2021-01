Samsung Galaxy S21 : le contenu de la boite confirme l’absence de chargeur

WinFuture a dévoilé des images officielles de Samsung qui présentent le contenu de la boite. En plus du smartphone, on y trouvera un guide de démarrage, un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un éjecteur SIM.

Samsung Galaxy S21 contenu de la boite – Crédit : WinFuture

Lorsqu’Apple a décidé de retirer l’adaptateur secteur des boîtes de ses iPhone 12 puis de ses autres smartphones comme l’iPhone 11, l’iPhone SE 2020 et l’iPhone XR, ses concurrents s’en sont donné à cœur joie pour se moquer sur les réseaux sociaux. Cependant, il semble que Samsung prenne finalement le même chemin, en retirant le chargeur de ses boites.

Les Galaxy S21 seront bien vendus sans adaptateur secteur

En plus du chargeur, les boites des Galaxy S21 ne contiendront pas non plus de coque transparente en silicone. Il semble que Samsung souhaite lutter contre les déchets en réduisant le contenu des boites de ses smartphones. En effet, enlever des objets des boites permet au fabricant d’en expédier davantage sur une palette, et donc de réduire les trajets à effectuer pour approvisionner les entrepôts et les revendeurs tiers.

Dans le cas d’Apple, ces changements ont permis de réduire les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer près de 450 000 voitures de la circulation par an. Retirer le chargeur permet également de réduire le nombre de chargeurs produits, et donc le nombre de déchets électroniques à recycler à la fin de vie des appareils.

D’autres constructeurs comme Xiaomi ont décidé de retirer le chargeur des boites. En effet, le Xiaomi Mi 11 est vendu sans chargeur, mais contrairement à Apple, il est possible de le demander gratuitement lors de l’achat du smartphone. Nous apprenions aussi récemment que les versions internationales ne devraient pas être concernées par ce changement, et seront bien livrées avec un chargeur adapté.

Il semble également que les écouteurs ne seront pas présents dans la boite, mais la législation française oblige les fabricants de smartphones à fournir un kit mains-libres avec ses téléphones. Tout comme avec l’iPhone 12, Samsung sera donc contraint de fournir à nouveau ses écouteurs AKG en France avec ses Galaxy S21. En précommandant le Galaxy S21 Ultra, Samsung devrait offrir aux consommateurs des Galaxy Buds Pro, dont nous connaissons déjà les caractéristiques techniques et le prix.

Source : WinFuture