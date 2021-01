Galaxy S21 Ultra : des premières images du stylet S Pen et sa coque de protection

Autrefois, seuls les Galaxy Note et les tablettes Tab étaient compatibles avec le S Pen, mais Samsung semble petit à petit abandonner sa gamme Note.

Samsung Galaxy S21 Ultra, son stylet et sa coque de protection Clear View – Crédit : WinFuture

En effet, l’existence de la gamme Galaxy Note avait été remise en question quand nous avions appris par Ice Universe que le Galaxy S21 Ultra serait compatible avec le S Pen. Winfuture avait ensuite complété cette information en déclarant qu’il sera vendu séparément avec des coques spéciales, et nous savons désormais à quoi va ressembler l’ensemble.

Cependant, Samsung semble bien avoir l’intention de sortir au moins un modèle de Galaxy Note en 2020, comme l’aurait confirmé un employé. Ce matin, nous avons même pu découvrir ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy Note 21 Ultra grâce à de magnifiques rendus de LetsGoDigital.

Le stylet S Pen pourra être rangé dans les coques Clear View et Silicone

Sur l’image ci-dessus, on peut voir que le stylet du Galaxy S21 Ultra ne ressemble pas du tout à celui du Galaxy Note 20 Ultra. En plus d’être plus imposant, il semble que son design soit davantage inspiré par le S Pen des Galaxy Tab. En outre, ce stylet pourra être rangé sur la partie gauche des coques Clear View et Silicone, ce qui va significativement augmenter la taille de l’appareil.

Le S Pen dispose d’une pointe sensible à la pression et utilise la technologie de numérisation de Wacom. On retrouve également un accéléromètre intégré pour le rendre compatible avec les gestes. L’utilisateur peut également utiliser la pointe pour contrôler son téléphone à distance, que ce soit pour démarrer ou arrêter la lecture d’une vidéo ou en tant que télécommande pour prendre une photo.

WinFuture indique qu’on peut s’attendre à ce que Samsung commercialise ce stylet pour environ 40 euros. Le géant coréen pourrait proposer des packs contenant une coque et un stylet, ou même un Galaxy S21 Ultra, une coque et un stylet. L’étui Clear View du Samsung Galaxy S20 Ultra est commercialisé à 69,90 euros, tandis que les coques en silicone de Samsung démarrent à 39,90 euros. Il ne serait donc pas étonnant de voir le prix des packs monter jusqu’à 99 euros.

Source : WinFuture