Samsung Galaxy S21 Ultra : le S Pen sera vendu séparément avec des coques spéciales

Roland Quandt de WinFuture a également dévoilé toutes les variantes de stockage et les options de couleurs de la gamme Galaxy S21 qui sont attendues en Europe.

Gamme Samsung Galaxy S21 – Crédit : LetsGoDigital

Depuis que nous savons que le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec le stylet S Pen, nous ne savions pas comment Samsung comptait adapter son utilisation à la gamme S par rapport à la gamme Note. Il semble alors que la marque coréenne compte vendre des coques spéciales pour ranger le stylet. En effet, le Samsung Galaxy S21 Ultra ne dispose pas d’un emplacement dédié au stylet, comme nous avions pu le voir dans les nouveaux rendus du smartphone.

Samsung Galaxy S21 Ultra : il sera compatible avec le S Pen, mais il faudra l’acheter séparément

Le Galaxy S21 Ultra n’aura pas d’emplacement intégré pour le S Pen comme le fait la série Galaxy Note : vous devrez prendre une coque séparément si vous comptez profiter du support du stylet sans avoir peur de le perdre dans une de vos poches.

Sur le site de Samsung, le stylet S Pen du Samsung Galaxy Note 20 Ultra est actuellement en vente à 39,90 euros. On peut donc imaginer que le stylet du S21 Ultra ne sera pas moins cher, et que les packs incluant un stylet et une coque spéciale seront plus chers que cela.

Selon WinFuture, ces coques feraient partie de la série Samsung Clear View, mais on retrouvera également des coques en silicone spéciales. L’étui Clear View du Samsung Galaxy S20 Ultra est commercialisé à 69,90 euros, tandis que les coques en silicone de Samsung démarrent à 39,90 euros.

On sait aussi à présent que les Galaxy S21 et S21 Plus ne seront disponibles qu’en deux variantes de stockage, 128 Go ou 256 Go. Le S21 sera disponible en gris, blanc, rose et violet, tandis que le S21 Plus sera vendu en argent, noir et violet. Pour le Galaxy S21 Ultra, on pourra compter sur trois variantes de stockage : 128 Go, 256 Go ainsi que 512 Go. Seulement deux coloris seront disponibles : noir et argent. Si vous voulez apercevoir quelques-unes de ces couleurs, des vidéos officielles des smartphones ont été dévoilées en avance.

Source : WinFuture