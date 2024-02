Samsung Galaxy S24 : la première grosse mise à jour de 2024 est là, quelles nouveautés ?

Samsung déploie sa première mise à jour majeure pour la série Galaxy S24, apportant des améliorations cruciales en photographie et affichage. Disponible désormais aux États-Unis, en Europe, et au-delà, cette mise à jour promet une expérience utilisateur améliorée.

S24 Ultra © Tom’s Guide

Samsung a récemment déployé la première mise à jour logicielle pour sa série Galaxy S24, touchant aux États-Unis mais aussi en Europe, après un lancement initial en Corée du Sud. Quoi de neuf avec cette mise à jour tant attendue ?

Des améliorations pour la caméra et l’affichage des Samsung Galaxy S24

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra bénéficient tous les trois d’améliorations significatives, en particulier dans le domaine de la photographie et de l’affichage. En effet, Samsung s’est concentré sur l’optimisation de la performance de la caméra :

en ajustant la saturation des couleurs et l’équilibre des blancs dans le mode Nuit,

en améliorant la qualité des clichés pris en contre-jour en mode haute résolution (50MP/200MP),

en peaufinant les photos de nourriture,

et en optimisant l’application Expert RAW.

Une attention particulière a également été portée à l’affichage, avec l’introduction d’un nouveau curseur de saturation des couleurs dans les paramètres, permettant ainsi aux utilisateurs d’ajuster la vivacité des couleurs de l’écran. Cette fonctionnalité, absente au lancement, rend désormais les couleurs en profil Vivid plus éclatantes, comparativement aux modèles précédents de la série Galaxy S23 ou antérieurs.

S24 Ultra © Tom’s Guide

La mise à jour, qui s’étend sur un fichier OTA (Over The Air) de plus de 746 Mo pour le modèle Ultra, et de taille similaire pour les autres modèles, apporte également le correctif de sécurité de février 2024. Ce dernier adresse plus de 60 vulnérabilités, renforçant ainsi la sécurité des appareils.

Samsung encourage les utilisateurs de la série Galaxy S24 à rester à l’affût des notifications de mise à jour OTA ou à vérifier manuellement la disponibilité de la mise à jour via les paramètres de leur appareil. Notez aussi que Samsung offre sept ans de mises à jour logicielles à ses Galaxy S24, ce qui est assez inédit dans le monde Android.