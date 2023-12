Meilleur bracelet connecté : quel modèle choisir en 2023 ? 

Les bracelets connectés sont progressivement remplacés par les montres connectées. Mais ils ont encore certains avantages, comme un prix plus abordable et un design plus ergonomique. Voici notre guide des meilleurs bracelets connectés du moment.

Notre top 3 des meilleurs bracelets connectés

Huawei Band 7, un bracelet connecté léger et abordable

Xiaomi Smart Band 7, le meilleur rapport qualité/prix

Fitbit Charge 5, le meilleur bracelet connecté

Si vous êtes sportif et que vous n’avez pas envie d’investir dans une montre connectée, alors le bracelet connecté est la solution toute désignée. Même si avec le temps ces produits se renouvellent de moins en moins, il peut encore être intéressant de s’en procurer un. Et comme dit précédemment, ils sont la seule véritable alternative aux montres connectées.

Évidemment, ces modèles n’embarquent pas toujours autant de capteurs et de fonctionnalités que leurs contreparties. Mais ils ont l’avantage d’être plus compacts, plus légers et surtout beaucoup moins onéreux. Et si vous êtes prêt à mettre le prix, certains appareils sont très complets. Découvrez notre comparatif des meilleurs bracelets connectés de 2023.

À lire aussi :

Honor Band 7, le meilleur premier prix

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le Honor Band 7, un modèle abordable qui embarque le strict minimum. Ce bracelet connecté ne dispose pas de fonction GPS, si c’est important pour vous, sachez que c’est une fonctionnalité rarement intégrée directement à l’appareil.

Sinon, à part cela, il dispose des fonctions essentielles comme le capteur de fréquence cardiaque, celui d’oxygénation dans le sang ainsi qu’un accéléromètre et un gyroscope. Le tout pour un poids de 30 grammes, bracelet compris. L’écran possède lui une dalle tactile Amoled de 1,47 pouce. La qualité d’affichage est très bonne, mais le réglage de la luminosité ne se fait pas automatiquement. Notons aussi la présence de l’option Always-On. Pour compléter les commandes tactiles, on trouve un bouton sur le côté droit du boîtier. D’autre part, l’interface est très fluide et il possible de directement lire ses messages sur l’écran. Sinon on retrouve toutes les fonctionnalités de base. Il fonctionne avec votre smartphone en Bluetooth via une application dédiée. Cette dernière est très intuitive à utiliser.

D’ailleurs, même si le bracelet n’embarque pas de GPS, il est possible d’utiliser celui du smartphone grâce à l’application. Le fabricant annonce 14 jours d’autonomie et la possibilité de le recharger en environ 1 heure. Pour finir, il est possible de l’utiliser à la piscine grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres. Pour résumer, cet Honor Band 7 est un modèle très intéressant pour ceux qui ont un budget limité.

Huawei Band 7, un bracelet connecté léger et abordable

Niveau commande, on trouve un bouton sur le côté droit, qui complète les fonctions tactiles. Évidemment, ce tracker va de pair avec une application utilisable depuis Android ou IOS. Cette dernière est obligatoire pour faire fonctionner votre appareil, mais ne vous inquiétez pas, elle est très intuitive. D’ailleurs, il fournit pas moins de 96 programmes d’entraînement différents. Donc tout le monde devrait s’y retrouver. Pour conclure, le Huawei Band 7 est un bracelet abordable embarquant de nombreuses fonctionnalités. C’est une véritable alternative au Honor Band 7. Au final tout va dépendre de vos goûts et de vos envies.

Xiaomi Smart Band 7, le meilleur rapport qualité/prix

Comme souvent le fabricant chinois, nous propose un modèle abordable et complet, ici le Xiaomi Smart Band 7. Déjà, on note un design réussi, avec le boîtier épousant parfaitement le bracelet. Cela rend l’appareil très compact, et d’ailleurs il pèse seulement 25 grammes. Cela en fait l’un des tracker les plus léger du marché.

D’autre part, il arbore un écran tactile Amoled de 1,62 pouce. La qualité d’affichage est bonne et le Always-On est lui aussi de la partie. Cependant, on regrette l’absence d’un capteur de luminosité. Sur ce point les réglages se font manuellement. L’interface est assez épurée et évidemment on retrouve tous les capteurs essentiels à ce type de produit. Il ne manque de rien de ce côté. Comme pour les autres bracelets présentés jusqu’à présent, on trouve une application dédiée : Mi Fitness. Pour les habitués de Xiaomi, vous ne serez pas dépaysés et en règle générale son utilisation se révèle très intuitive. Sinon il est capable de suivre plus de 110 types d’activités différentes. À la pratique, beaucoup de modes se montrent peu utiles.

On regrette une nouvelle fois l’absence de la fonction GPS. Pour finir, le fabricant annonce deux semaines d’autonomie, mais à la pratique on est plus proche d’une semaine. En bref, un bracelet connecté au très bon rapport qualité/prix.

Fitbit Charge 5, le meilleur bracelet connecté

Avec la Fitbit charge 5, on arrive sur les bracelets connectés les plus complets, mais aussi les plus onéreux. Même si le prix reste abordable comparé à celui d’une montre connectée. Son design est très réussi, se rapprochant assez d’une montre connectée. Cependant son écran tactile Amoled de 1,01 pouce est assez petit. Mais il n’empêche que la qualité d’affichage est bonne et l’utilisation reste très ergonomique.

Il possède aussi la fonction Always-On. Son point fort réside dans ses fonctionnalités particulièrement complètes. On retrouve enfin un GPS, mais aussi un ECG, un capteur pour la SpO2 et il est même possible d’utiliser le NFC avec ce modèle. Dans tous les cas, c’est un des modèles les plus complets de ce comparatif. L’application dédiée est elle assez basique, mais toujours simple à utiliser. En termes d’autonomie, la marque appartenant à Google annonce une semaine. Mais à la pratique, la batterie va tenir plutôt 5 jours voire moins selon votre utilisation.

Seul bémol de la Fitbit Charge 5, la présence d’un système d’abonnement à 8,99 euros pour profiter de toutes les analyses que peut fournir ce tracker. Mais dans tous les cas, c’est un des meilleurs produits de cette catégorie sur le marché actuel.

À lire aussi : notre test complet de la Fit Bit Charge 5

Fitbit Inspire 3, le plus polyvalent des bracelets connectés

On continue avec les bracelets connectés Fitbit en vous présentant le Inspire 3. Ce dernier est une alternative plus abordable que le Fitbit Charge 5. Mais évidemment, le fabricant a dû faire certains compromis pour faire baisser le prix.

Pour commencer, c’est l’appareil le plus léger de cette sélection avec un poids de seulement 20 grammes. Quoiqu’il arrive il est très agréable à porter au quotidien. Sinon, il possède un écran tactile avec une dalle Amoled de 1,47 pouce. La qualité d’affichage est bonne et elle dispose de fonctionnalité Always-On. On note aussi son interface très intuitive avec la présence de nombreux raccourcis accessibles via différents mouvements à réaliser sur l’écran. Cependant, il est ici impossible de personnaliser l’interface.

D’autre part, l’application est similaire à celle du Fit Bit Charge 5. On retrouve l’ensemble des capteurs essentiels, mais ce modèle fait l’impasse sur l’ECG et l’AED (activité électrodermale). Mais une nouvelle fois on regrette la présence d’un service payant sans lequel, il est par exemple impossible d’accéder à la fonction « profil de dormeur ». D’ailleurs, la fonction GPS n’est pas présente sur ce tracker. Sur ce point, même avec l’aide du smartphone, il est en difficulté.

Pour finir, il est aussi possible de l’utiliser lors de séances de natation. Et vous pouvez compter sur environ 10 jours d’autonomie selon votre utilisation. Pour résumer, le Fitbit Inspire 3 est un bracelet compact, confortable et complet. Même s’il l’est moins que le Fitbit Charge 5, il a l’avantage d’avoir un prix inférieur à 100 euros.

Garmin Vivosmart 5, le bracelet connecté par Garmin

Garmin est une des marques de référence dans le domaine de la montre connectée. Mais le fabricant propose également des bracelets connectés, notamment la Vivosmart 5. Avant toute chose, il s’agit d’un modèle haut de gamme. Il dispose d’un design sportif, mais surtout d’une très bonne finition. Dans tous les cas, il est confortable au poignet.

Côté technique, ce produit a la particularité de posséder un écran monochrome à l’opposé de ses concurrents. Il est donc, parfois, difficile de lire les informations en plein soleil. Ce point peut être dommageable pour certaines personnes, mais cela ne retire en rien les grandes qualités de ce bracelet. Pour la partie commande, on peut utiliser l’écran tactile, mais il y a également un bouton. Celui-ci permet, par exemple, d’allumer ou d’éteindre l’écran.

Sinon, comme pour les montres Garmin, on trouve tous les capteurs essentiels. On peut citer le capteur de fréquence cardiaque plutôt précis pour ce type de produit. D’autre part, il dispose d’une fonction de suivi du sommeil, et d’un capteur SpO2. Pour le reste, on retrouve toujours l’application Garmin Connect. Cette dernière est toujours aussi intuitive. De plus, elle embarque toutes les fonctionnalités nécessaires à un bracelet connecté, notamment des programmes pour les activités sportives.

Dernier point, la marque annonce une semaine d’autonomie et la promesse semble tenue. Cependant, étant équipé d’un écran monochrome, on aurait espéré mieux de ce côté. Enfin, il faut environ 90 minutes pour la recharger entièrement.

🤔 Pourquoi acheter un bracelet connecté plutôt qu’une montre connectée ?

Il y a différentes raisons qui rendent encore aujourd’hui un bracelet connecté intéressant. Son principal avantage est d’être généralement moins onéreux. Cependant les montres d’entrées de gamme ont actuellement des prix similaires aux bracelets de milieu voire de haut de gamme. Mais à l’inverse d’une smartwatch peu onéreuse, les tracker embarquent de nombreux capteurs pour un tarif moindre. Côté technique, on peut aussi évoquer l’autonomie. Cette dernière est généralement plus conséquente sur les bracelets. Et niveau fonctionnalités, quelques modèles sont même capables d’afficher les messages.

Pour résumer, si vous voulez enregistrer des données précises de vos activités sportives ou surveiller votre santé, il devient très intéressant d’acheter un bracelet connecté. Et comme dit précédemment, c’est encore plus vrai si votre budget est limité. Mais si vous avez envie d’utiliser un maximum de fonctionnalités en lien avec votre smartphone, mieux vaudra vous procurer une montre connectée. Ces dernières étant de véritables extensions de votre téléphone.

💰 Quel prix pour un bracelet connecté ?

Comme vous avez pu le constater au cours de ce comparatif, il est possible de trouver des modèles adaptés à toutes les bourses. Si on doit résumer simplement, les appareils d’entrée de gamme coûtent moins d’une quarantaine d’euros. Mais à ce prix il ne va pas falloir en attendre grand-chose. Si on veut des fonctionnalités complètes et un choix de capteurs intéressants, il va falloir viser le milieu de gamme. Ici il faudra compter entre 50 et un peu moins de 100 euros pour un bracelet connecté. Pour terminer, il y a les produits haut de gamme dont le tarif dépasse les 100 euros. Pour ce prix, votre tracker va offrir des fonctionnalités similaires à celles d’une montre connectée. Dernier point, même dans cette catégorie, il est rare de trouver des modèles atteignant les 200 euros.