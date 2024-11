Samsung Galaxy Z Flip 6 : Une offre imbattable pour le Choice Day d’Aliexpress

Découvrir l’offre dès maintenant

Pour le Choice Day, Aliexpress propose une réduction alléchante sur le Samsung Galaxy Z Flip 6 5G, le dernier modèle de la gamme Galaxy. Affiché à 909,53€, le smartphone pliable phare de Samsung passe exceptionnellement à 859,83€ grâce au code CDFR50, soit une remise de 50€ !

Cette offre, valable jusqu’au 7 novembre inclus, inclut en plus la livraison gratuite avec une expédition directe depuis la France. Une occasion idéale pour s’offrir le luxe du pliable à un prix plus accessible.

Une aubaine pour les amateurs de technologies innovantes

Le Galaxy Z Flip 6 se distingue par son système de charnière, le FlexHinge, conçu pour une résistance accrue. Ce smartphone pliable est également certifié IP48, assurant une protection contre l’eau. Le châssis en aluminium et le verre Gorilla Glass Victus 2 renforcent sa durabilité, tout en préservant une esthétique raffinée. Ce modèle ne fait aucun compromis sur la sécurité et le confort d’utilisation, avec un design qui allie élégance et robustesse.

Le Galaxy Z Flip 6 est également équipé de la FlexCam, dotée d’une caméra arrière principale de 50 MP et d’une caméra frontale de 12 MP, permettant de capturer des images d’une grande précision. Samsung y a intégré une intelligence artificielle avancée pour optimiser les prises de vue et adapter les réglages automatiquement selon les conditions de lumière.

Avec sa batterie de 4000 mAh, le Galaxy Z Flip 6 garantit jusqu’à 68 heures d’autonomie en veille et 23 heures en mode d’utilisation mixte, pour une utilisation sans interruption. En complément, le système de refroidissement à chambre à vapeur aide à maintenir les performances optimales lors de l’utilisation intensive du téléphone.

Parmi les fonctionnalités marquantes, l’interface FlexWindow sur l’écran externe permet de consulter les messages, de contrôler la musique, et même de prendre des appels sans ouvrir le téléphone. L’intelligence artificielle embarquée rend également l’usage du Galaxy Z Flip 6 plus intuitif, notamment avec l’interpréteur instantané qui traduit les conversations en temps réel.

Le Galaxy Z Flip 6 est également compatible avec de nombreuses applications dédiées à la productivité et au divertissement. Son processeur puissant et ses capacités de stockage extensibles assurent une fluidité d’utilisation, même pour les applications les plus exigeantes. Il est fourni avec un câble USB-C et une broche d’éjection, pour une configuration simplifiée dès l’ouverture de la boîte.

Tout savoir sur le Galaxy Z Flip 6

Saisissez cette opportunité avant le 7 novembre pour profiter de cette offre unique et découvrir le plaisir d’un smartphone pliable nouvelle génération, directement livré chez vous depuis la France.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.