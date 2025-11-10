Samsung prépare sa riposte à l’iPhone avec un nouveau système de déverrouillage facial

Alors que le Galaxy S26 vient tout juste d’être présenté, les premières fuites autour de son successeur se multiplient déjà. Cette fois, c’est le Galaxy S27 Ultra qui attire l’attention, notamment grâce à une possible amélioration majeure de la reconnaissance faciale.

Crédit : Freepik

Polar ID, la réponse de Samsung à la technologie Face ID d’Apple

D’après plusieurs sources en ligne, Samsung développerait une nouvelle technologie baptisée Polar ID v1.0, intégrée au système de sécurité du futur appareil. Ce procédé viserait à offrir un déverrouillage du visage plus précis et surtout beaucoup plus sûr que les méthodes actuelles.

Aujourd’hui, les smartphones Galaxy s’appuient encore sur une simple reconnaissance 2D via la caméra frontale, une solution rapide mais peu sophistiquée. Contrairement à l’iPhone, qui utilise un ensemble de capteurs dédiés, comme un projecteur de points et un illuminateur infrarouge, les modèles de Samsung manquent d’équipements comparables. Toutefois, avec cette nouvelle approche, la marque coréenne semble prête à franchir un cap et à repenser totalement son système de reconnaissance faciale.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau système ?

Le système Polar ID utiliserait une méthode d’authentification par lumière polarisée, en plus d’un capteur frontal ISOCELL Vision et d’une nouvelle unité de sécurité appelée BIO-Fusion Core. Ensemble, ces éléments permettraient de créer une image du visage beaucoup plus détaillée, capable de distinguer les textures de la peau et de réduire les risques d’usurpation.

D’après les premières données, ce procédé offrirait un déverrouillage quasi instantané, environ 180 millisecondes, tout en renforçant la protection contre les tentatives de fraude. Et le meilleur de tout ça, c’est que cette reconnaissance fonctionnerait même dans des conditions d’éclairage difficiles, ou si l’utilisateur porte un masque ou des lunettes de soleil.

Cependant, il est important de rappeler que ces informations proviennent d’une source non vérifiée, connue sous le pseudonyme @SPYGO19726 sur le réseau X (ancien Twitter). Samsung n’a encore rien confirmé officiellement, et le Galaxy S27 ne devrait pas sortir avant le début de l’année 2027.

Cela laisse au constructeur coréen largement le temps d’expérimenter, de tester et peut-être de modifier cette technologie avant son lancement. Néanmoins, si cette innovation se concrétise, elle pourrait bien marquer une étape importante dans l’évolution de la sécurité biométrique sur les smartphones.

En attendant, les amateurs de technologie ne peuvent qu’espérer que cette avancée soit réelle.

Source: Samsung Magazine