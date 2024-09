Samsung se moque de la nouvelle Apple Watch, le retour de flamme est brutal

Samsung ne perd pas une occasion de critiquer son rival Apple. Que ce soit à travers des spots publicitaires ou de simples publications sur les réseaux sociaux, le constructeur sud-coréen fait un pressing intense à son rival depuis plusieurs années. Et il n’a pas hésité à profiter de la keynote de rentrée pour remettre une pièce dans la machine.

Lors de l’évènement, la pomme a dévoilé la série iPhone 16 mais aussi les AirPods 4 et l’Apple Watch Series 10, qui propose un design plus fin, un écran plus large et des relevés de santé plus précis. Des ajustements jugés toutefois insuffisants par le YouTubeur Quinn Nelson. Le vidéaste a notamment réprimandé Apple pour son manque d’originalité en matière de conception. “‘Magnifique nouveau design’. Euh, c’est pareil”, a-t-il tancé.

Hey, it's just like your phones every year! — Quinn Nelson (@SnazzyLabs) September 9, 2024

Après s’être moqué d’Apple, Samsung se fait tacler finement par un YouTubeur

Du pain béni pour Samsung qui s’est empressé de mettre son grain de sel. “C’est vous qui l’avez dit, pas nous”, a commenté le compte X de Samsung US sous la publication. Mais le YouTubeur a rapidement remis le constructeur en place : “Hey, c’est comme vos téléphones chaque année”. Une réponse cinglante qui a notamment récolté plus de 3000 “J’aime”.

Il faut toujours balayer devant sa porte. Si les critiques sur Apple peuvent s’entendre pour certains produits, force est de constater que Samsung recycle aussi certaines conceptions d’une année sur l’autre. Preuve en est avec le futur Galaxy S24 FE qui, d’après une fuite, conservera un design très similaire à celui du Galaxy S23 FE.

Notez que le compte X de Samsung US n’a pas hésité à lâcher d’autres piques au cours de la soirée. Le CM a notamment posté un emoji “bâillement” pour illustrer l’ennui suscité par la conférence d’Apple. Samsung en a aussi profité pour rappeler que la pomme ne proposait toujours pas de smartphone pliant.