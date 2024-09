Apple Watch Series 10 : où la précommander au meilleur prix ? 

Lors de sa Keynote de la rentrée, la firme de Cupertino a dévoilé de nombreuses nouveautés dont les iPhone 16, les AirPods 4 et l’Apple Watch Series 10. Le temps passe et nous en sommes déjà à la 10e génération de montres connectées Apple. Ce modèle introduit plusieurs améliorations, comme un design plus fin, un écran plus large et surtout l’ajout de plusieurs fonctionnalités avec des relevés de santé toujours plus précis. De même, le choix des matériaux est plus large que par le passé. Voici où précommander l’Apple Watch Series 10 moins chère et au meilleur prix.

💰 Où acheter l’Apple Watch Series 10 au meilleur prix ?

Comme c’est le cas avec les derniers iPhone 16, le prix de départ de l’Apple Watch Series 10 est identique à celui de la génération précédente. Bien évidemment, elle se décline dans plusieurs versions et formats différents à des tarifs très variables.

Apple Watch Series 10 aluminium GPS (42 mm) : 449 €

449 € Apple Watch Series 10 aluminium GPS (46 mm) : 479 €

479 € Apple Watch Series 10 aluminium GPS + Cellular (42 mm) : 569 €

569 € Apple Watch Series 10 aluminium GPS + Cellular (46 mm) : 599 €

599 € Apple Watch Series 10 titane GPS + Cellular (42 mm) : 799 €

799 € Apple Watch Series 10 titane GPS + Cellular (46 mm) : 849 €

Dernière précision, les prix peuvent encore augmenter en fonction du bracelet sélectionné.

⌚️ Quelle est la fiche technique de l’Apple Watch Series 10 ?

L’Apple Watch Series 10 reste un accessoire très intéressant pour les sportifs grâce à ses nombreux capteurs toujours plus précis. Au niveau des nouveautés, nous pouvons citer la détection de l’apnée du sommeil qui est une fonctionnalité très intéressante quand l’on sait que ce problème touche de nombreuses personnes à travers le monde. Sachez également que cette fonction va être disponible sur les Apple Watch Ultra 2 et Series 9. Voici la fiche technique détaillée.

Format : 42 mm / 46 mm

42 mm / 46 mm Écran : dalle OLED jusqu’à 2000 nits

dalle OLED jusqu’à 2000 nits Processeur : Puce S10

Puce S10 Connectivité : Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, Apple Pay

Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, Apple Pay Capteurs : Altimètre, boussole, mesureSpO2, ECG, cardiofréquencemètre (optique et électrique), accéléromètre, gyroscope, GPS, capteur de température (corps et eau), capteur de luminosité ambiante, profondimètre, notification d’apnée du sommeil

Altimètre, boussole, mesureSpO2, ECG, cardiofréquencemètre (optique et électrique), accéléromètre, gyroscope, GPS, capteur de température (corps et eau), capteur de luminosité ambiante, profondimètre, notification d’apnée du sommeil Stockage : 64 Go

64 Go Système : watchOS 11

watchOS 11 Compatibilité : iPhone Sx / iPhone SE 3e génération ou ultérieur avec iOS 18

iPhone Sx / iPhone SE 3e génération ou ultérieur avec iOS 18 Autonomie : 18h en mode normal ou 36h en économie d’énergie

18h en mode normal ou 36h en économie d’énergie Recharge : 60 min pour atteindre 100 %

60 min pour atteindre 100 % Certification : IP6X et 5ATM

