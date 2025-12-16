Sécurité iPhone : Apple réagit face à des attaques ciblées sur ses appareils

Apple invite ses utilisateurs à installer la dernière mise à jour iOS 26.2 après la découverte de deux vulnérabilités critiques, dites zero day, exploitées par des cybercriminels.

© David Grandmougin / Unsplash / Tom’s Guide

Urgence sécurité : Apple corrige des failles zero‑day

Apple a récemment identifié deux failles critiques touchant ses iPhone et certains iPad. Ces vulnérabilités ont été déjà exploitées par des cybercriminels avant qu’un correctif ne soit disponible. Ces brèches, dites zero day, ont permis des attaques ciblées sur un nombre limité d’utilisateurs, probablement des personnes occupant des postes sensibles ou exposées publiquement.

Selon le bulletin de sécurité d’Apple, les deux vulnérabilités concernent les versions d’iOS antérieures à iOS 26. Elles ont été détectées par des chercheurs de Google et se situent toutes deux dans WebKit, le moteur de rendu des pages Web utilisé dans les applications Apple. La première faille exploite une utilisation de mémoire déjà libérée, permettant à un attaquant d’exécuter du code malveillant. La seconde affecte également WebKit et entraîne une corruption de mémoire via du contenu web spécialement conçu. Ce bug est similaire à un autre corrigé récemment dans la bibliothèque open source ANGLE de Chrome.

Ces incidents s’inscrivent dans une année 2025 particulièrement chargée en termes de sécurité pour Apple. L’entreprise à la pomme a déjà corrigé sept failles zero day exploitées par des pirates informatiques. La vigilance reste donc de mise pour tous les utilisateurs afin de se protéger contre les attaques ciblées et garantir la sécurité de leurs données personnelles.

Les appareils touchés par cette cyberattaque

Parmi les appareils touchés, on retrouve notamment :

iPhone 11 et les modèles antérieurs

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et suivantes)

iPad Pro 11 pouces (1ere génération et suivantes)

iPad Air (3e génération et suivantes)

iPad (8e génération et suivantes)

iPad mini (5e génération et suivantes)

Apple a réagi rapidement en intégrant les correctifs dans iOS 26.2, déployé au début du week-end. La mise à jour contient également quelques nouveautés, comme l’activation de la fonction Traduction en direct pour certains AirPods. Pour installer la mise à jour, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone ou iPad.

Source : Apple