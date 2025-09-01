Septembre, mois de transition : les décisions qui touchent directement votre porte-monnaie

Ce mois de septembre marque la fin de l’été et le début d’une nouvelle étape pour les ménages. À partir de maintenant, plusieurs mesures importantes entrent en vigueur et viennent modifier le quotidien des consommateurs comme des contribuables.

Retraite, énergie, aides scolaires… ce qui évolue dès ce mois de septembre

Le début de chaque mois apporte son lot de nouveautés pour les citoyens. Ce mois de septembre apporte des ajustements importants : un départ en retraite progressive possible plus tôt, des aides à la rénovation réactivées, des règles renforcées pour les arrêts maladie, une baisse du prix du gaz, et le lancement de la campagne des bourses scolaires. Des changements qui concernent à la fois les travailleurs, les ménages et les familles.

Ce qui change concrètement : tous les détails à connaître

D’abord, l’âge pour profiter du dispositif de retraite progressive évolue. Il n’est plus fixé à 62 ans mais à 60 ans. Cette formule permet de réduire son temps de travail tout en touchant une partie de sa pension. Elle facilite ainsi la transition vers la retraite. Mais attention, il existe des critères stricts : avoir validé 150 trimestres minimum, exercer une activité comprise entre 40 et 80 % d’un temps complet, et obtenir l’accord de l’employeur.

Un autre changement : le retour de MaPrimeRénov’. Suspendue cet été, l’aide redevient disponible dès septembre. Elle permet de financer des travaux de rénovation énergétique dans les logements, ce qui apporte un soutien précieux pour améliorer confort et économies d’énergie.

Côté santé, un nouveau formulaire d’arrêt de travail est désormais obligatoire. Il s’agit d’un document sécurisé, fourni directement par l’Assurance maladie. Les anciens modèles papier disparaissent pour limiter les risques de fraude. Les patients n’ont pas de démarche supplémentaire à effectuer, mais les versions scannées et photocopiées ne seront plus acceptées.

Une bonne nouvelle également pour ceux qui utilisent le gaz. Le prix du kWh baisse légèrement. Il passe de 0,10801 € à 0,10540 €, soit une diminution de 2,41 %. Pour un foyer consommant environ 11 200 kWh par an, la facture annuelle recule d’environ 29 €, de 1 540 € à 1 511 €. Toutefois, la hausse de TVA appliquée en août risque de réduire cet avantage.

Ce mois de septembre marque aussi l’ouverture des demandes de bourses scolaires. Les familles peuvent déposer leurs dossiers jusqu’au 16 octobre. Les montants varient en fonction des revenus : entre 120 et 516 € pour les collégiens et entre 495 et 1 053 € pour les lycéens.

Source : Presse Citron