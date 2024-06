SFR : Max est gratuit pendant 6 mois avec cet abonnement fibre

© SFR, HBO

Max est disponible en France depuis ce 11 juin. Le catalogue de la plateforme comprend de nombreux films et séries cultes. Il accueillera très prochainement la très attendue saison 2 de House of the Dragon, ce à quoi les amateurs de pop-culture ne devraient pas rester insensibles.

Le lancement du service dans l’Hexagone représente aussi une belle opportunité pour les fournisseurs d’accès à Internet. Free propose Max gratuitement pendant trois mois aux actuels et nouveaux abonnés Ultra et Pop. SFR va encore plus loin, puisque la plateforme est disponible sans frais durant six mois pour les nouveaux abonnés à Fibre Power.

Max est gratuit durant six mois avec cet abonnement fibre de SFR

Les nouveaux abonnés à SFR Fibre Power peuvent bénéficier de six mois gratuits à la plateforme Max. Après ce délai, le service est facturé 5,99 € par mois. Notez qu’en souscrivant à cet abonnement à la fibre, vous pouvez choisir de profiter de la même offre, mais pour Netflix.

À lire > Box fibre optique : comment choisir la meilleure offre Internet en 2024 ?

SFR tente de frapper plus fort que Free, même si elle réserve ce cadeau temporaire aux nouveaux abonnés Fibre Power. De son côté, la filiale d’Altice propose Max gratuitement avec ses formules Ultra, Pop, Révolution, mini 4K et Delta (seulement un mois offert pour ces trois derniers abonnements). Étonnement, SFR n’offre pas Max avec SFR Fibre Premium, pourtant plus onéreux et permettant d’accéder à Netflix Standard avec Pub ou Disney+ pendant neuf mois.

Rappelons que SFR Fibre Power donne accès à un débit montant de 2 Gb/s partagés et descendant de 700 Mb/s. Il permet aussi de bénéficier du Smart Wi-Fi 6 ainsi que de 200 chaînes, le tout pour 36,99 € / mois.

Si vous voulez vous abonner à Max, vous pouvez également le faire en passant par Amazon Prime Video. La plateforme propose deux abonnements remplaçant le Pass Warner. Max Ad-lite coûte 5,99 € par mois tandis que Max Ad-free, qui vous dispense de publicités, est facturé 9,99 € mensuellement.