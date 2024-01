Netflix va diffuser le catch de la WWE en direct pendant 10 ans

© Netflix, WWE

Netflix accueille régulièrement de nouveaux films et séries dans son catalogue déjà particulièrement fourni. Petit à petit, le géant américain tente même de diversifier son offre en proposant des documentaires ou encore des événements sportifs. Le 3 mars prochain, le match d’exhibition entre Nadal et Alcaraz sera même diffusé en exclusivité sur Netflix.

La plateforme américaine vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc et pas des moindres. Netflix vient de s’offrir les droits de diffusion de la WWE. Il diffusera notamment Raw, un des deux programmes phares de la fédération, dès l’année prochaine.

Netflix diffusera les programmes de la WWE à partir de 2025

Netflix annonce dans un communiqué que la WWE arrivera dans son catalogue dès 2025. L’entreprise a conclu un partenariat à long terme avec TKO Group Holdings, Inc, la maison mère de la fédération américaine de catch.

« À partir de janvier 2025, Netflix sera le nouveau foyer exclusif de Raw aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine, entre autres territoires, et d’autres pays et régions seront ajoutés au fil du temps », se réjouit la plateforme. Pour la première fois depuis sa création en 1993, Raw ne sera plus disponible sur une chaîne de télévision linéaire.

Netflix diffusera également les deux autres programmes cultes de la WWE, SmackDown et NXT. Les événements tels que WrestleMania, SummerSlam et le Royal Rumble seront aussi disponibles en direct sur le service dès l’an prochain.

Pour s’octroyer les droits de diffusion des programmes de la WWE pour les 10 prochaines années, Netflix a tout de même dépensé 5 milliards de dollars. L’acquéreur a la possibilité de se retirer de l’accord après les cinq premières années et de le prolonger de dix ans.

En attendant 2025, NBCUniversal diffusera Raw sur USA Network jusqu’en octobre prochain. Selon une source interrogée par Variety, la chaîne ou la plateforme sur laquelle le programme sera disponible entre octobre 2024 et janvier 2025 n’est pas encore déterminée.

Rappelons que Raw est une émission hebdomadaire qui compte déjà plus de 1600 épisodes. Elle attire 17,5 millions de téléspectateurs uniques au cours de l’année, indique le communiqué. Netflix signe donc un très gros coup avec ce partenariat à long terme.