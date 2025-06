Smartphones et ordinateurs : alliés inattendus contre le déclin cognitif ?

© Envato

Cerveau et écrans : une alliance bénéfique à condition de bien s’en servir

Plutôt que de craindre la technologie, il serait plus pertinent d’en faire un outil d’ouverture et de stimulation intellectuelle. Loin d’endormir nos facultés mentales, les outils numériques pourraient bien les entretenir.

Une vaste recherche menée par deux chercheurs en neurosciences, Jared F. Benge et Michael K. Scullin, remet en cause l’idée selon laquelle l’utilisation régulière de smartphones et d’ordinateurs affaiblirait nos capacités cognitives avec le temps. Publiée récemment sur Nature, cette étude suggère au contraire que la technologie pourrait contribuer à préserver notre agilité mentale.

Ne craignez plus la technologie, apprenez à bien l’utiliser

Basée sur l’analyse croisée de 136 études portant sur plus de 400 000 adultes, cette méta-analyse offre un constat clair. Les utilisateurs réguliers de technologies numériques présentent un risque de déclin cognitif réduit, parfois jusqu’à 58 %. Ce phénomène, que les auteurs appellent « réserve technologique », fait référence aux effets positifs des interactions numériques sur le fonctionnement du cerveau.

Il n’est pas nécessaire d’être un expert en informatique pour en bénéficier. Apprendre à manipuler un nouvel appareil, comprendre le fonctionnement d’un menu ou simplement s’habituer à envoyer des messages peuvent déjà représenter des défis intellectuels, notamment pour les personnes plus âgées. Selon Scullin, c’est précisément dans cette complexité que réside l’intérêt. Ces micro-efforts quotidiens stimulent l’attention, la mémoire et la résolution de problèmes.

En plus de cet entraînement mental indirect, les technologies numériques jouent également un rôle social essentiel. Garder le contact avec des proches, partager des souvenirs par photo et vidéo, participer à des échanges en ligne, autant d’activités rendues accessibles grâce aux écrans, peut aider à lutter contre l’isolement. Et comme le rappellent les chercheurs, la solitude est l’un des facteurs les plus nuisibles pour la santé cognitive à long terme.

Cependant, tout dépend de la manière dont ces outils sont utilisés. Scroller sans fin sur les réseaux sociaux ou s’enfermer dans une consommation passive de contenus n’apportera pas les mêmes bénéfices. L’enjeu n’est donc pas d’encourager n’importe quelle utilisation du numérique, mais de promouvoir un usage actif, enrichissant et connecté aux autres.

Source : Jeux Vidéo