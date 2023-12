Comment mettre Snapchat en mode sombre sur Android et iOS ?

Les utilisateurs d’Android et iOS peuvent activer le mode sombre sur Snapchat. Cette fonctionnalité permet d’économiser un peu la batterie de votre appareil, mais également de soulager vos yeux. On vous explique comment le déployer.

© Envato, Tom’s Guide

Au fil des années, le mode sombre est devenu incontournable sur les applications et les systèmes d’exploitation. Dans la majorité des cas, il est totalement gratuit. On le retrouve notamment sur Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, Google Maps, YouTube, ou encore sur Windows 11. Finalement, l’application au fantôme blanc a décidé de s’aligner sur la concurrence en gommant cette limitation étrange et pour le moins agaçante. Découvrez comment basculer en mode sombre sur Snapchat.

A lire > Snapchat : comment consommer moins de batterie sur votre smartphone ?

Activer le dark mode de Snapchat est on ne peut plus simple. La démarche est quasiment la même que vous utilisiez un appareil Android ou iOS.

Activer le mode sombre de Snapchat sur Android

Voici comment procéder pour assombrir votre interface Snapchat depuis votre smartphone ou tablette Android :

Récupérez la dernière version de Snapchat sur le Play Store.

Ouvrez l’application.

Touchez votre avatar en haut à gauche.

en haut à gauche. Touchez la roue dentée des paramètres en haut à droite.

des paramètres en haut à droite. Descendez jusqu’à la rubrique Apparence de l’application et sélectionnez-la.

et sélectionnez-la. Appuyez sur Toujours sombre, puis validez le changement en sélectionnant Redémarrer maintenant.

Activer le mode sombre de Snapchat sur iOS

Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, la démarche est la même que pour les utilisateurs d’un appareil Android. À la différence, que l’application n’a pas besoin de redémarrer pour passer en mode sombre.

Récupérez la dernière version de Snapchat sur l’App Store.

Ouvrez l’application.

Touchez votre avatar en haut à gauche.

en haut à gauche. Touchez la roue dentée des paramètres en haut à droite.

des paramètres en haut à droite. Sélectionnez Apparence de l’application et appuyez sur Toujours sombre, ou Identique à celle du système, si vos paramètres système sont en mode sombre.

Cette année, Snapchat a fait parler de lui grâce à son chatbot My AI capable de converser naturellement avec les utilisateurs. L’outil d’intelligence artificielle était réservé dans un premier temps aux abonnés payants avant d’être finalement déployé chez tous les usagers. La première polémique sur ses capacités n’a pas tardé à enfler, le chatbot ayant donné des conseils inappropriés à une adolescente.

A lire > Comment supprimer son compte Snapchat ?