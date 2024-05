WhatsApp reçoit refonte majeure de son design, de l’IA et un mode sombre encore plus sombre

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde, se dote d’une interface flambant neuve et d’un mode sombre optimisé. Objectifs : moderniser l’expérience utilisateur, faciliter la navigation et offrir des fonctionnalités inédites. Ces changements, déployés progressivement, s’inscrivent dans une volonté de rester à la pointe de l’innovation et de répondre aux attentes des utilisateurs.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, annonce une refonte majeure de son design. Objectifs : une interface plus actuelle, une navigation plus intuitive et des fonctionnalités inédites.

Filtres de discussion, nouveau mode sombre, quelles nouveautés pour WhatsApp ?

Meta, maison-mère de WhatsApp, dévoile sa stratégie pour rafraîchir l’application. Le mot d’ordre ? « Plus actuelle et moderne », tout en conservant les fonctionnalités clés qui ont fait son succès. Ces modifications sont déployées progressivement depuis quelques semaines.

Un changement notable concerne la barre de navigation. Désormais, les onglets “Chats”, “Statut” et “Appels” se situent en bas de l’écran. Cette disposition facilite l’accès pour les utilisateurs de smartphones grand format (à partir de 6 pouces) sous Android, en rapprochant les commandes de leur pouce.

La partie supérieure de l’écran accueille quant à elle de nouveaux filtres de discussion. Il est désormais possible de trier ses conversations par statut (“Tous”, “Non lus”, “Groupes”), une fonctionnalité récemment introduite. Le bandeau vert familier disparaît au profit d’une esthétique plus sobre. Une palette de verts homogène sera désormais utilisée à travers l’ensemble de l’application, y compris dans les menus et paramètres.

Bonne nouvelle pour les adeptes du mode sombre aussi, WhatsApp l’a optimisé en augmentant les contrastes et en optant pour des nuances plus foncées. Ces modifications permettront de réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée dans des environnements peu éclairés.

En plus des modifications déjà effectives, un élément intrigue les plus observateurs : la présence d’un chatbot Meta AI dans la barre de recherche sur certaines captures d’écran. Bien que le communiqué officiel n’en fasse aucune mention, son déploiement prochain est envisageable suite à des observations d’utilisateurs à travers le monde. Ce chatbot pourrait enrichir vos conversations en fournissant des informations contextuelles ou en automatisant certaines tâches.

Les utilisateurs d’iOS bénéficient aussi d’une nouvelle interface de partage de fichiers. Un plateau extensible remplace l’ancien menu plein écran, facilitant l’envoi de photos et vidéos. L’application adopte également de nouvelles icônes et propose des illustrations de fond de discussion rafraîchies.

