Comment savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Snapchat ?

Comme sur Facebook, il est possible de bloquer un utilisateur qui vous importune sur Snapchat. Le cas échéant, cette personne n’a plus accès à votre profil, vos badges, vos publications, et ne peut plus vous envoyer de message. Voici la marche à suivre pour découvrir si quelqu’un vous a effectivement bloqué sur le fameux réseau au fantôme.

Chercher son profil

Que vous utilisiez l’application mobile ou la version web, la manière la plus évidente de vérifier si quelqu’un vous a bloqué sur Snapchat est de chercher son profil depuis la barre de recherche. Pour ce faire, renseignez son pseudo après avoir touché la loupe, située dans le coin supérieur gauche. Si le nom de l’utilisateur n’apparaît pas, il y a trois possibilités. Soit cette personne vous a effectivement bloqué, soit elle a supprimé son compte. Enfin, il se peut qu’elle ait changé de pseudo.

Vous pouvez également cherché le profil en question directement depuis votre liste de discussions, dans l’éventualité où vous aviez déjà entamé une conversation avec ladite personne. Si vous ne retrouvez pas le chat, il se peut que la personne vous ait bloqué.

Enfin, si vous n’avez jamais entamé de discussion avec la personne, vous pouvez consulter votre liste d’amis. Pour ce faire, touchez votre bitmoji et sélectionnez “Mes amis“. Si le contact en question ne fait plus partie de vos amis, vous avez été potentiellement bloqué ou supprimé de sa liste. Dans ce dernier cas, le blocage n’est pas irréversible. En effet, vous pourrez toujours retrouver l’utilisateur et l’ajouter à nouveau. De la même manière, si la personne vous a bloqué et qu’elle finit par changer d’avis en vous débloquant, vous pourrez dans ce cas lui envoyer une nouvelle demande.

Envoyer un message

Dans l’éventualité où le nom d’utilisateur apparaît toujours dans votre historique, vous pouvez lui envoyer un message pour vérifier si vous avez été bloqué. Si votre message passe, vous n’êtes pas concerné. En revanche, voici ce que peuvent signifier les messages suivants, après l’envoi de votre message :

“Echec de l’envoi” : soit vous avez été bloqué, soit vous rencontrez un problème de connexion.

: soit vous avez été bloqué, soit vous rencontrez un problème de connexion. “En attente” : il est probable que la personne vous ait supprimé de sa liste d’amis. Auquel cas, elle recevra votre message mais aura la possibilité d’accepter ou non votre demande de contact.

Utiliser un autre compte

Si malgré tout vous avez encore un doute, il existe une méthode infaillible pour savoir si quelqu’un vous a bloqué sur Snapchat. En effet, vous pouvez pour ce faire utiliser un autre compte pour chercher le profil de la personne. Deux possibilités s’offrent à vous :

Utiliser le compte d’un ami ou d’un proche.

Créer un compte provisoire.

Si le nom d’utilisateur apparaît en le cherchant depuis un compte tiers, vous avez la confirmation que la personne vous a bel et bien bloqué. En revanche, s’il reste introuvable, alors elle a certainement supprimé son compte.