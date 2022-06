Soldes : le Zenbook S UX393EA-HK005T passe sous la barre des 1000 € !

Le Zenbook S UX393EA-HK025T – Crédit : Asus

Les soldes d’été sont déjà là et les plateformes d’e-commerce regorgent d’offres alléchantes sur les produits high-tech. En farfouillant sur le site Rue du Commerce, nous sommes tombés sur une promotion très intéressante sur l’Asus Zenbook S UX393EA-HK005T. Celui-ci coûte 999,99 euros au lieu de 1599,99 euros. Un tarif intéressant qui mérite de s’y attarder même si d’autres ordinateurs plus récents ont fait irruption sur le marché depuis son lancement.

Dans le détail, cet ordinateur portable est composé d’un écran tactile NanoEdge IPS de 13,9 pouces au rapport d’aspect 3:2 idoine pour étendre l’espace d’affichage. Il propose une définition 3,3 K (soit 3300 x 2200 pixels). Son écran distille une luminosité maximale de 500 cd/m². Dans ses entrailles, ce ZenBook est propulsé par un processeur de onzième génération Intel Core i7-1165G7 (12 Mo de cache, jusqu’à 4.7 GHz, 4 cœurs) associé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD.

Grosse promo sur le Zenbook S UX393EA-HK005T !

Pour les performances graphiques, on retrouve une puce Intel® Iris Xe (8M Cache, jusqu’à 4.2 GHz, 4 cœurs). Niveau connectique, cet ordinateur portable intègre 1 port HDMI, 2 ports Thunderbolt et 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A. Un lecteur de carte microSD intégré est également de la partie. Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, cet ordinateur éligible à Windows 11 est équipé d’une webcam infrarouge prenant en charge Windows Hello.

Haut de 22,4 cm pour une largeur de 30,6 cm, il affiche seulement 1,35 kg sur la balance. Quant à sa résistance en mode nomade, Asus annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie et un rechargement de 60 % en 49 minutes. En bonus, signalons aussi sa technologie de suppression du bruit dopée à l’intelligence artificielle, bien utile pour les vidéoconférences. Mais aussi son pavé tactile qui inclut un pavé numérique rétroéclairé.