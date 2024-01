Dragon Ball Sparking Zero : Goku et Vegeta s’affrontent dans un trailer épique

Bandai Namco vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de Dragon Ball : Sparking Zero. Le successeur de la série Budokai Tenkaichi présente ainsi certaines des transformations que Goku et Vegeta pourront utiliser dans le jeu.

© Bandai Namco

Voilà plus de six ans que Dragon Ball FighterZ a frappé un grand coup sur le marché. Le titre de Bandai Namco fait partie des meilleurs jeux vidéo adaptés de la licence culte d’Akira Toriyama. En 2020, l’action RPG Dragon Ball Z : Kakarot aurait pu prendre la relève dans un style bien différent, mais il ne s’est pas montré à la hauteur des attentes des fans.

La communauté était donc plus que ravie de découvrir Dragon Ball : Sparking Zero. Le successeur de la lignée des Budokai Tenkaichi vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce explosive dans laquelle s’affrontent Goku et Vegeta.

Une bande-annonce de Dragon Ball Sparking Zero dévoile de nouvelles transformations

Bandai Namco révèle un trailer inédit de Dragon Ball : Sparking Zero. L’occasion pour les fans de découvrir un combat acharné entre Goku et Vegeta, qui utilisent de toutes leurs techniques pour triompher de leur adversaire.

Les deux personnages cultes créés par Akira Toriyama montrent le potentiel de leurs transformations, que les joueurs pourront évidemment utiliser dans le jeu. Celles de Dragon Ball Z, mais aussi de Dragon Ball Super sont au menu, comme le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan God ou le Super Saiyan Divin. Le guerrier pourra aussi se changer en Gorille Géant comme dans Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3.

En commentaires de la bande-annonce disponible sur YouTube, Bandai Namco interroge les joueurs sur la transformation qui les exciteraient le plus de voir dans le jeu. Le Super Saiyan 4 semble la plus plébiscitée avec l’Ultra Instinct et le Super Saiyan Rosé.

Pour le moment, on connaît 24 des personnages qui composeront le casting de Dragon Ball : Sparking Zero. En plus des différentes versions de Goku et Vegeta, les fans retrouveront notamment Piccolo, Tien, Yamcha, Cell, Freezer, Broly ou encore Krillin. Le jeu développé par Spike Chunsoft pourrait compter 164 personnages comme la grille visible sur le site de Bandai Namco le laisse penser.

© Bandai Namco

Bien sûr, le soft qui « reprend le gameplay effréné de la série Budokai Tenkaichi et l’emmène vers des sommets inégalés » sera jouable aussi bien en solo qu’en multijoueur en ligne. Rappelons que le titre sortira sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam à une date encore inconnue.