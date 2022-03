Sonic 2 : qui est le mystérieux personnage de la scène post-générique ?

Voici notre avis sur Sonic 2 sans spoilers ! – Crédit : Paramount

Nous avons eu la chance de découvrir Sonic 2 en avant-première. Un divertissement à réserver aux plus jeunes dans lequel le hérisson bleu croise la route de Tails et Knuckles. Avec ce second opus, la Paramount confirme son envie d’étendre l’univers de la mascotte de SEGA. D’autant plus qu’un troisième long-métrage a été officialisé en plus d’une série télévisée sur l’échidné rouge. Mais pour en revenir à Sonic 2, la scène post-générique dévoile la présence d’un personnage majeur de la franchise. De qui s’agit-il ? On vous résume tout.

Attention : les lignes à suivre dévoilent la scène post-générique de Sonic 2.

Un personnage majeur apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2

Restez après le générique animé de Sonic 2, vous n’allez pas être déçus ! On découvre les militaires en train de passer au peigne fin la ville de Green Hill. Eggman a disparu mais le gouvernement met la main sur ses documents secrets à propos d’un mystérieux personnage. Le plan suivant nous le présente en incubation dans une base secrète : il s’agit de… Shadow. Un hérisson aux couleurs rouges et noires, version méchante de Sonic dotée de pouvoirs similaires.

Sa première apparition remonte à Sonic Adventure 2 initialement lancé sur Dreamcast. Le joueur peut le contrôler lors de la campagne des méchants avec Eggman et Rouge. Il finit par rejoindre Sonic, son rival, comme Knuckles en son temps.

Shadow a aussi droit à son propre spin-off appelé Shadow the Hedgehog lancé en 2005 mais véritable échec critique. Il s’agit du résultat final du Projet Shadow mené par Gerald Robotnik, le grand-père d’Eggman. En termes de tempérament, le hérisson préfère bosser seul et se montre très froid, parfois cynique. Depuis Sonic Forces, Shadow semble être définitivement un adversaire d’Eggman malgré une entente relative dans le passé et plusieurs collaborations.

Quel destin pour le personnage dans Sonic 3 ?

Shadow sera présent dans Sonic 3 – Crédit : SEGA

À moins de lire l’avenir, difficile à dire. Mais on peut déjà estimer qu’il s’agira de l’antagoniste de Sonic 3. Le second long-métrage met en scène de plus grands enjeux et sa suite apparaît comme le point culminant. Shadow est un adversaire dangereux, malin mais surtout puissant.

Sonic, toujours très enfantin dans sa tête, pourrait compter sur l’aide d’un mentor adulte comme Knuckles. L’échidné dispose d’une grande force en tant que combattant entraîné. Sonic 2 le montre assez bien.

On imagine que Shadow finira par rejoindre les forces du bien, comme dans les jeux vidéo, Sonic se voulant respectueux de l’œuvre originale mais surtout destiné à un public familial. Réponse en 2023.