SpaceX : regardez en direct le lancement de 46 satellites Starlink et le retour de la fusée Falcon 9

Falcon Heavy en 2018 © SpaceX

Une fusée Falcon 9 à deux étages surmontée de 46 satellites à large bande Starlink de SpaceX devrait décoller de la station de la force spatiale de Cap Canaveral en Floride, ce lundi, à 15 h 44 (heure de Paris). Vous pouvez suivre tout ça en direct ici, en bas de cet article.

La diffusion Web de SpaceX commencera environ 15 minutes avant le lancement. SpaceX avait initialement prévu de lancer la mission dimanche, mais l’a retardée d’un jour en raison du mauvais temps.

À lire : SpaceX filme le décollage d’un satellite espion avec un drone

Suivez le décollage de 46 satellites Starlink en direct

Nouveau lancement majeur pour SpaceX aujourd’hui. La société d’Elon Musk s’apprête donc à lancer 49 satellites Starlink en milieu d’après-midi, et de tout retranscrire en direct. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de Falcon 9 reviendra sur Terre pour un atterrissage vertical dans l’océan Atlantique, à quelques centaines de kilomètres des côtes de la Floride.

Ce lundi sera le 11e lancement (et atterrissage) du premier étage de cette fusée Falcon 9, fixant un nouveau « record de réutilisation » pour SpaceX. Le propulseur avait précédemment lancé Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3 et cinq missions Starlink. Après la séparation des étages, SpaceX fera atterrir le premier étage de la fusée Falcon 9 sur le droneship A Shortfall of Gravitas, qui sera stationné dans l’océan Atlantique.

Pour rappel, au total, SpaceX a l’autorisation de lancer 12 000 engins Starlink. La société a également demandé l’autorisation d’un régulateur international pour aller jusqu’à 30 000 autres. La dernière mission avait cependant rencontré de sérieux problèmes à cause d’une éruption solaire, qui avait déclenché une tempête géomagnétique ici sur Terre.