Squid Game : voici à quoi ressemble le jeu dans la vraie vie avec 456 joueurs et 456 000 $ à gagner

Il y a quelques semaines, le célèbre youtubeur MrBeast a lancé un défi à sa communauté. Il a promis de recréer Squid Game si sa vidéo TikTok atteignait 10 millions de likes. L’objectif a évidemment été facilement atteint. Tous les décors de la série à succès qui devrait générer 900 millions de dollars pour Netflix ont été reproduits avec précision. Il s’agit du projet le plus cher jamais réalisé par MrBeast à ce jour. Son budget était fixé à 2 millions de dollars, mais le projet lui a finalement coûté 3,5 millions de dollars à réaliser.

Squid Game dans la vraie vie – Crédit : MrBeast

Mr Beast a réuni 456 joueurs au hasard. Ils se sont affrontés pour tenter de remporter la somme de 456 000 $. Tous les participants repartent avec 2 000 $, quelle que soit l’épreuve à laquelle ils sont éliminés. Les règles ont évidemment été modifiées par rapport au Squid Game d’origine pour la sécurité des participants. La vidéo du jeu vient d’être partagée en ligne il y a seulement quelques heures, mais elle a été visionnée près de 12 millions de fois.

Les participants de ce Squid Game avaient une poche ventrale qui explose quand ils sont éliminés

La vidéo de MrBeast a évidemment commencé par le fameux jeu Un, deux, trois, soleil avec la poupée géante. D’ailleurs, un fan avait reproduit cette scène en LEGO. Les 456 joueurs avaient 30 minutes pour traverser la pièce et atteindre la ligne rouge. Les participants qui bougent à « soleil » ne sont évidemment pas fusillés comme dans la série, mais ils sont tout de même éliminés. En effet, tous les joueurs sont équipés d’une sorte de poche ventrale qui explose quand ils perdent.

Ensuite, les joueurs se sont affrontés sur les épreuves suivantes de Squid Game, à savoir le bonbon Dalgona, l’épreuve de la corde, les billes et les tremplins de verre. Nous vous avons d’ailleurs préparé un classement des épreuves, de la plus facile à la plus difficile.

MrBeast a ajouté une épreuve de Ddakji et le jeu des chaises musicales

Dans sa vidéo, MrBeast a également ajouté une épreuve de Ddakji. Ce jeu traditionnel coréen qui se joue avec des papiers pliés était utilisé par le Salesman dans la série Netflix pour recruter les participants. Les fans ont d’ailleurs une théorie folle sur les origines du recruteur. Nous en saurons peut-être davantage dans la saison 2 qui a récemment été officialisée.

Enfin, MrBeast a décidé de remplacer l’épreuve finale du calamar qui est un ancien jeu traditionnel coréen par un jeu pour enfants que tous les participants connaissaient. Les six joueurs finalistes se sont donc affrontés sur l’épreuve des chaises musicales. Les perdants ont été évacués dans un faux cercueil comme celui de Squid Game. Le gagnant est reparti avec 456 000 $.

Source : ComicBook