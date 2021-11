Mr Beast recrée Squid Game dans la réalité avec 456000 dollars à la clef

La vidéo compte déjà 16,3 millions de likes. Depuis, il a consulté ses abonnés pour décider du fonctionnement et de la mise en place. Il affirme que ce sera sa vidéo la plus chère à ce jour avec un budget de 2 millions de dollars. Si déjà nombreux sont ceux qui ont voulu recréer les épreuves au point de parfois se blesser, c’est la première fois que ce sera tenté à l’échelle de la série.

Montage intégrant Mr Beast dans une scène de Squid Game – Crédits : Netflix, Twitter/@MrBeast

Les 456 participants qui participeront au Squid Game de Mr Beast vivront probablement l’expérience de leur vie. Non seulement ils pourront vivre les émotions qui ont rendu la série si populaire, mais un concurrent recevra à la fin un prix qui changera sa vie. Et nous sommes curieux de voir les différents niveaux de difficulté des épreuves vécues par des personnes réelles.

Mr Beast adore dépenser des sommes folles

Mr Beast est connu non seulement pour dépenser des sommes folles pour ses vidéos, mais aussi pour redonner des sommes tout aussi importantes à diverses organisations caritatives et à ses abonnés. Dans les vidéos précédentes, MrBeast a donné à 100 personnes une chance de rester dans un cercle aussi longtemps que possible et les derniers joueurs se sont affrontés dans un intense jeu de tag pour gagner 500 000 $. Il a également passé 50 heures enterré vivant et a acheté plusieurs fois des magasins entiers.

La reproduction des décors de Squid Game est sur le point d’être terminée – Crédits : Twitter/@MrBeast

On ne sait pas grand-chose d’autre sur les spécificités des jeux, à part le fait que l’un des 456 participants remportera un prix en espèces de 456 000 $. D’après les photos de M. Beast sur Twitter, il semble que l’ensemble soit sur le point de se terminer et que les jeux commenceront la semaine prochaine.

La reproduction des décors de Squid Game est sur le point d’être terminée (2) – Crédits : Twitter/@MrBeast

Comment participer aux Squid Games de Mr Beast ?

Actuellement, il n’y a qu’une seule façon de participer au défi Squid Game de Mr Beast. Pour avoir une chance de participer, vous devez suivre @MrBeast sur TikTok et commenter votre numéro de participant sur ses dernières vidéos TikTok.

